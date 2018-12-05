2018-12-05T13:37:05+03:00
Происшествия

Правозащитники рассказали о 39 "убийствах чести" на Северном Кавказе

Женщин лишали жизни из-за слухов
Алена БЕЛЯЕВА
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Женщин убивают из-за слуховЖенщин убивают из-за слуховФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Правозащитники провели исследование так называемых "убийств чести", жертвами которых стали женщины, живущие в Чечне, Дагестане и Ингушетии. По словам представителей "Правовой инициативы", в период с 2013 по 2017 год в этих республиках от рук родственников погибли 39 девушек.

Статистика показывает, что чаще всего жертвами становятся молодые девушки или женщины в разводе, или, что более редко, жены в возрасте от 20 до 30 лет. Согласно исследованию, самое большое количество "убийств чести" зафиксировали в Дагестане.

Сейчас правозащитники открыли информационную кампанию в социальных сетях #УбитыСплетнями, в рамках которой рассказывают о погибших женщинах на Северном Кавказе.

Последней опубликовали историю Лейлы (все имена изменены - ПРИМ.ред,). В 2009 году ей был всего 21 год, когда девушку из пистолета застрелил родной брат. В суде мужчина во всем сразу признался и заявил, что на преступление его толкнуло "аморальное" поведение сестры.

Односельчанка "Лейлы" рассказала правозащитникам, что это не первое подобное преступление: "Такие убийства в районе встречаются. Слухи-то пошли. Люди догадывались, что ее нет, что кого-то ищут. О многих пропавших девушках стараются забыть - говорят замуж вышла, за границу уехала. А откуда можно знать правду?".

Не только братья идут на преступления, чтобы обелить честь семьи, убив "запятнавшую" себя девушку.

22-летняя "Маликат" пропала в 2010 году. Спустя две недели тело задушенной девушки нашли на кладбище. В ходе следствия выяснилось, что родной дядя убил "Маликат", потому что она позорит семью. В показаниях он сказал, что «смыл пятно» с рода путем убийства «чести».

По информации правозащитников, мать "Маликат" довела дело до суда. Адвокат семьи в разговоре с правозащитниками заявила, что "в Дагестане сотрудники правоохранительных органов склонны покрывать "убийц по мотивам чести», так как их оправдывает менталитет". Виновный был приговорен к 7 годам лишения свободы.

"Правовая инициатива" сообщает, что на убийства мужчин толкают слухи, которые распространяли жители села о девушках. А один отец убил двух дочерей за то, что те поздно возвращались домой. Его суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

Примечательно, что многие местные мужчины оправдывают убийц, так как считают, что те действовали в состоянии аффекта и были спровоцированы сплетнями. Впрочем, сами правозащитники называют преступления по мотивам "чести" жесточайшей формой насилия и дискриминацией по половому признаку. Они также отмечают, что только в 42% убийств "чести" виновные были наказаны по приговору суда.

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