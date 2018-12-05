2018-12-05T14:34:58+03:00
Общество

Министр здравоохранения КЧР спас женщину на борту самолёта

У несчастной случился криз из-за критического падения давления
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Казим Шаманов. Фото: пресс-служба правительства КЧРКазим Шаманов. Фото: пресс-служба правительства КЧР
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Казим Шаманов спас женщину с серьёзным гипотоническим кризом на борту самолёта. Он оказался единственным медиком на борту и смог оказать квалифицированную помощь.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, инцидент произошёл ночью в среду. Министр летел обычным рейсом из Москвы в Минеральные Воды, когда состояние одной из пассажирок начало резко ухудшаться. Женщина почувствовала страшную слабость, начала терять сознание. Бортпроводница по стандартной инструции обратилась к пассажирам: «Женщине плохо, здесь есть врач?».

Единственным медиком на борту оказался Казим Шаманов. Ситуация была сложная, проводники хотели сажать самолёт. После короткого осмотра и измерения давления глава минздрава КЧР сообщил, что жизни женщины ничто не угрожает и он сможет позаботиться о ней. Врач безошибочно диагностировал у жительницы Пятигорска гипотонический криз — серьёзнейшее падение давления.

— Я оказался единственным врачом на борту, мне немного ассистировала одна из пассажирок авиалайнера. Её состояние удалось стабилизировать, экстренная посадка не потребовалась. К окончанию полёта ей было существенно лучше, и она самостоятельно смогла спуститься с трапа самолета, — рассказал Казим Шаманов «Комсомольской правде».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Московский политик станет мэром Махачкалы
На Ставрополье пропал 21-летний мужчина
Ночью в Калмыкии сгорел автобус, который ехал из Москвы в Дагестан
Три человека погибли на Ставрополье от отравления угарным газом
Более 1500 дагестанцев присоединились к террористам на Ближнем Востоке
В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице
Ставрополец стал одним из руководителей МХАТ
В Ставрополе нашли убийцу троих человек
В 2018 году жители Дагестана наворовали газа на 1,5 миллиарда рублей
В Ставрополе преступную группу осудили за махинации с кредитами
В Ставрополе возбуждено дело после невыплаты зарплаты сотрудникам колледжа
На Ставрополье в ДТП погибли 4 человека
Ставропольские аэропорты назвали в честь Суворова и Лермонтова
14 декабря в Ставрополе зажгут огоньки на первой елке
На Ставрополье осудили торговцев водительскими правами
Журналистам показали крупнейшее на Ставрополье производство индейки
В Ставрополе за коммуналку не платят 2% населения
В горах Кавказа нашли останки 107 погибших красноармейцев
На Ставрополье ПАССовцы спасли семью с двумя новорожденными из снежного плена
Нарушитель, сбивший полицейского на "зебре" в Северной Осетии, явился с повинной
В Ставрополе нашли пропавшего дагестанского школьника
Два жителя Карачаево-Черкесии подозреваются в незаконном получении пенсий на полмиллиона рублей
Испугавший жителей Чечни взрыв оказался хлопком истребителя Су-30
Ставропольские почтовики стали лучшими на Северном Кавказе по профессиональному мастерству
Сбербанк предлагает ставропольцам «Билет в будущее»
Насильник детей долгие годы преподавал в дагестанской школе
Премьер Дагестана уволил двух замминистров