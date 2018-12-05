2018-12-05T14:34:58+03:00
Общество

Министр здравоохранения КЧР спас женщину на борту самолёта

У несчастной случился криз из-за критического падения давления
Андрей ЗОБОВ
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Казим Шаманов. Фото: пресс-служба правительства КЧРКазим Шаманов. Фото: пресс-служба правительства КЧР
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Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Казим Шаманов спас женщину с серьёзным гипотоническим кризом на борту самолёта. Он оказался единственным медиком на борту и смог оказать квалифицированную помощь.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, инцидент произошёл ночью в среду. Министр летел обычным рейсом из Москвы в Минеральные Воды, когда состояние одной из пассажирок начало резко ухудшаться. Женщина почувствовала страшную слабость, начала терять сознание. Бортпроводница по стандартной инструции обратилась к пассажирам: «Женщине плохо, здесь есть врач?».

Единственным медиком на борту оказался Казим Шаманов. Ситуация была сложная, проводники хотели сажать самолёт. После короткого осмотра и измерения давления глава минздрава КЧР сообщил, что жизни женщины ничто не угрожает и он сможет позаботиться о ней. Врач безошибочно диагностировал у жительницы Пятигорска гипотонический криз — серьёзнейшее падение давления.

— Я оказался единственным врачом на борту, мне немного ассистировала одна из пассажирок авиалайнера. Её состояние удалось стабилизировать, экстренная посадка не потребовалась. К окончанию полёта ей было существенно лучше, и она самостоятельно смогла спуститься с трапа самолета, — рассказал Казим Шаманов «Комсомольской правде».

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