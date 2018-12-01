Как выбрать горнолыжные курорты на Северном Кавказе

Зимой тысячи отдыхающих традиционно выбирают для активного отдыха горнолыжные курорты Северного Кавказа. За последние несколько лет Домбай, Архыз, Цей и Приэльбрусье заметно изменились: появились новые трассы, обновились канатные дороги, улучшился сервис. Рассказываем, как добраться до курортов, где остановиться, как выбрать снаряжение и сколько всё это стоит.

ДОМБАЙ

Знаменитый еще с советских времен курорт расположен в Карачаево-Черкесии на территории Тебердинского заповедника. Домбайские горнолыжные трассы спускаются с горы Мусса-Ачитара. Кататься здесь могут как новички, так и экстремалы.

Особенности

Основные участки для катания располагаются на широком плато на высоте 2500-3000 метров, где проложены любительские «сине-зеленые»* трассы. «Сине-красная» трасса, для более продвинутых, лежит под ней. А горнолыжники-экстремалы предпочитают нижнюю лесистую часть.

За отдельную плату на курорте можно поробовать фрирайд — катание вне подготовленных трасс, а также хели-ски — разновидность фрирайда, когда к спуску по нетронутым склонам райдера поднимает вертолет.

Как добраться и сколько это стоит:

самолет: Москва-Минеральные Воды — 4-5 тысяч рублей;

автобус: Минеральные Воды-Черкесск — 300 рублей, Черкесск-Домбай — 300 рублей

трансфер: Минеральные Воды-Домбай — 5-6 тысяч рублей.

Домбай очень компактный поселок. Все гостиницы и подъемники здесь находятся в пешей доступности.

АРХЫЗ

Один из самых молодых горнолыжных курортов Северного Кавказа также находится на территории КЧР. Его с нуля отстроили несколько лет назад. В этом сезоне в Архызе будет открыт северный склон. Сейчас здесь завершается строительство трех гондольных секций новой канатной дороги. Подъемник будет доставлять туристов к пяти горнолыжным трассам всех категорий сложности протяженностью около 11 км.

Особенности

Протяженность самой длинной трассы составит порядка 4,5 км. При этом «зеленая» трасса на северном склоне, в отличие от привычной практики, будет расположена не в нижней части курорта, а на живописном высокогорном плато с панорамными видами. Также на курорте доступны фрирайд и хели-ски.

Как добраться и сколько это стоит:

самолет: Москва-Минеральные Воды — 4-5 тысяч рублей;

автобус: Минеральные Воды-Архыз — 400 рублей

трансфер: Минеральные Воды-Архыз — около 5 тысяч рублей.

Кстати, в Архызе можно поселиться на территории туристско-рекреационного комплекса, что в шаговой доступности от подъемников, или в самом поселке, но тогда придется решать транспортный вопрос.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

На этом курорте в Кабардино-Балкарии работают два горнолыжных комплекса - «Чегет» и «Эльбрус-Азау».

ЭЛЬБРУС

Для катания на высочайшей горе Европы подходит только южный склон, остальные — с ледниками и скалами — облюбовали альпинисты.

Особенности

Широкие и пологие «синие» трассы с небольшими «красными» участками. Склоны к этому сезону укрепили геосеткой, чтобы зимой на трассы не попадали мелкие камни и песок, а также установили новые снежные пушки. В планах — протянуть канатные дороги до ледника, чтобы создать круглогодичную зону катания.

ЧЕГЕТ

Здесь нет ратраков и ухоженных трасс. Крутые повороты и резкие уклоны, пролегают через сосновый лес, и поддаются только опытным райдерам. Самая легкая «зеленая» трасса Чегета расположена на самом верху, ниже начинаются «красные» и «черные».

Особенности

За острыми ощущениями на Чегет стремятся спортсмены-экстремалы со всего света.

Как добраться и сколько это стоит:

самолет: Москва-Минеральные Воды — 4-5 тысяч рублей

самолет: Москва-Нальчик - 5-7 тысяч рублей;

автобус: Минеральные Воды-Нальчик — 300 рублей;

автобус: Нальчик-Приэльбрусье (поселки Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус, Адыл-Су) — около 250 рублей

трансфер: Минеральные Воды-Приэльбрусье — около 3 тысяч рублей

трансфер: Нальчик-Приэльбрусье — около 2 тысяч рублей

ЦЕЙ

В Цейском ущелье есть «зеленый» холм, где катаются новички. А две «синие» и три «красные» трассы подойдут тем, кто уже достиг определенного уровня катания. Для любителей острых ощущений открыты две «черные» серпантинные трассы.

Особенности

Трассы на курорте в Северной Осетии из-за частых уклонов, резких перегибов и поворотов по сложности не уступают чегетским. Здесь любят кататься фрирайдеры.

Как добраться и сколько это стоит:

самолет: Москва-Владикавказ — 4-5 тысяч рублей

автобус: Владикавказ-Цей — 300 рублей;

трансфер: Владикавказ-Цей — около 2 тысяч рублей

Кстати, все спуски в Цее освещаются, поэтому кататься здесь можно после захода солнца.

АРМХИ

Этот горнолыжный курорт открылся пять лет назад. Расположен он в Джейрахском районе Ингушетии. В «Армхи» две трассы разного уровня сложности. Есть условия для фрирайда.

Особенности

Горнолыжная трасса этого курорта внесена в реестры международных и российских спортивных объектов, что позволяет проводить здесь чемпионаты по горным лыжам в дисциплинах «слалом» и «слалом гигант».

Как добраться и сколько это стоит:

самолет: Москва-Владикавказ (а также Назрань; Минеральные Воды) — 4-5 тысяч рублей

автобус: Минеральные Воды — Владикавказ (а также Назрань) — около 500 рублей;

автобус: Владикавказ-Армхи — около 200 рублей;

автобус: Назрань-Армхи — около 300 рублей;

трансфер: Владикавказ-Армхи — около 1,5 тысячи рублей

трансфер: Минеральные Воды-Армхи — около 4 тысяч рублей

Кстати, одна из главных особенностей курорта — ночное освещение трасс, которое позволяет в темное время суток пройти и простые, и сложные спуски.

ВЕДУЧИ

Молодой горнолыжный курорт в Итум-Калинском районе Чечни. Здесь продолжается проектирование объектов на одном из склонов, где строительство начнется в следующем году.

Особенности

На курорте есть детский парк с конвейерным подъемником, безопорная канатная дорога с учебным склоном и сервис-центр активных видов отдыха.

Как добраться и сколько это стоит:

самолет: Москва-Грозный — 4-5 тысяч рублей

автобус: Грозный — Ведучи — около 300 рублей

Кстати, горнолыжная трасса, учебный склон и детский парк оснащены оборудованием для обеспечения безопасности.

КАК ВЫБРАТЬ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ

*ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СЛОЖНОСТИ ТРАСС

Зелёные — трассы для начинающих. Пологие спуски с небольшим уклоном. Подходят для обучения катанию.

Синие — низкая сложность. Трассы с переменным рельефом, где комфортно лыжникам-любителям. Обычно их разравнивают ратраками, поэтому кататься легко и безопасно.

Красные — средняя сложность. Спуски с серьезным уклоном, поворотами, небольшими буграми, где катаются опытные райдеры.

Чёрные — повышенная сложность. Узкие спуски, с крутыми поворотами, буграми и резкими уклонами. Обычно не обрабатываются ратраками, поэтому рельеф на них постоянно меняется.

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА ОБОРУДОВАНИЯ

Пунктов проката лыжного и сноубордического оборудования на всех курортах в достатке. И стоимость аренды везде примерно одинакова. Комплект снаряжения - лыжи или доска с ботинками — стоят около 1000 рублей в день. Выдают их под залог паспорта, водительского удостоверения или нескольких тысяч рублей. При необходимости еще 200 рублей потратите на аренду шлема, столько же на очки, а комбинезон обойдется в 300 рублей.

ОБУЧЕНИЕ

Для тех, кто только планирует встать на лыжи и сноуборд, везде есть инструкторы. Со взрослыми они работают за 1500-1700 рублей в час, а с детьми за 2000 рублей.

ВАЖНО!

Уже в этом горнолыжном сезоне на курортах Северного Кавказа появится «Единая карта гостя». Она будет доступна туристам на курортах «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», сначала — в тестовом режиме.

Пользоваться картой можно буде в течение 2-3 лет: записывать на нее купленные тарифы на ски-пассы, услуги инструкторов и проката горнолыжного инвентаря. В дальнейшем планируется расширить возможности карты гостя, чтобы с ее помощью можно было оплачивать услуги гостиниц и ресторанов на курортах, организацию трансфера и прочее.