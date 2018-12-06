2018-12-06T20:34:46+03:00
Общество

Кадыров и Канделаки записали шуточное обращение к американцам и владельцам Instagram

Также глава Чечни рассказал как и почему мусульманин может пожать руку женщине
Андрей ЗОБОВ
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Когда-то именно Тина Канделаки подала Кадырову идею завести InstagramКогда-то именно Тина Канделаки подала Кадырову идею завести InstagramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тина Канделаки и Рамзан Кадыров порадовали подписчиков известной телеведущей в Instagram шутливым видеообращением. Тина узнала у главы Чечни как истиный мусульманин может пожать руку женщины и попросила его обратиться к владельцам знаменитых соцсетей, год назад просто удаливших страницы Кадырова.

Тина Канделаки снова в Грозном — в столице Чечни прошёл VI форум СМИ Северо-Кавказского федерального округа, который журналистка просто не могла пропустить. Здесь она и встретила своего старого друга, главу республики Рамзана Кадырова. Бойкая телеведущая не могла не задать пару волнующих её подписчиков вопросов.

Первым, конечно же, стал вопрос о рукопожатии между истинным мусульманином и женщиной — недавно перед огромной аудиторией руку журналистки отказался пожать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он объяснил это уважением к Тине, однако она подчеркнула, что в светском обществе куда искушённее Рамзан Кадыров, который не чурается рукопожатий.

— Итак, друзья, — обратилась к своим подписчикам в Instagram Канделаки, — две волнующие вас вещи. Первое: Рамзан Ахматович, можно ли жать женщинам руку?

— Можно, но только если делаешь это без задней мысли, — коротко и спокойно ответил Кадыров.

Второй темой стало возвращение и повторное удаление аккаунтов Кадырова в Instagram. Тина шутливо предложила обратиться к разработчикам сети через её аккаунт.

— Не любят нас в Америке, поэтому и нет меня в этой сети. Что же до видеообращения... У меня проблемы с английским, поэтому обращусь к американцам так: я всё равно до вас доберусь, — полушутливо ответил Кадыров, погрозив пальцем.

tina_kandelakitina_kandelaki
Шуточное видеообращение Канделаки и Кадырова к американцам
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Однако телеведущая взяла инициативу в свои руки, и, попросив главу Чечни повторять за ней, произнесла фразу «Bring my Instagram back!» (верните мой Инстаграм, — прим.ред.). Когда Кадыров узнал, что произнёс — он разразился шутливым гневом: «Да пошли вы к чёрту, не нужен мне ваш Инстаграм, меня спровоцировали!».

Времени зря дива не тряла. Кроме посещения форума и записи шутливого интервью, Тина успела прогуляться по Грозному и была поражена качеством жизни и жизнелюбием чеченцев.

— Несмотря на то что я видела, как изменился Грозный несколько лет назад, его нынешний облик меня по-хорошему шокировал. Мы отправились на центральную пешеходную улицу со множеством одноэтажных магазинчиков. Навстречу нам шли женщины с непокрытыми головами, гуляли молодые мужчины, и мы чувствовали себя очень уютно и безопасно. Когда дошли до главной площади, я узнала, что здесь стоит самая большая елка в России. Отличная архитектура и планировка улиц, бесплатный вай-фай в центре города и - внимание! - American Stakehouse. Я искренне советую всем, кто решил путешествовать по России, приехать в Грозный и самим оценить красоту города и его атмосферу легкости и радости. — поделилась впечатлениями Канделаки в Telegram.

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