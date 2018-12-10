2018-12-10T16:08:59+03:00
Общество

Дети Кадырова научились резать барана и доить корову

Глава Чечни вместе с семьей провел день на ферме [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Дети провели день на фермеДети провели день на ферме
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях похвастался достижениями своих детей, вместе с которыми он провел целый день на ферме. Мальчики занимались более тяжелыми делами по хозяйству, а девочкам попробовали ухаживать за домашними животными. По словам политика, его с детства учили делать абсолютно все - в доме, саду, огороде, сеять, пропалывать, собирать урожай, ухаживать за коровами и овцами, ремонтировать бытовую технику. Именно эти умения он решил привить своим детям.

- Мальчики получили хорошие уроки свежевания овечьей туши и узнали, как нужно в полевых условиях готовить ароматный и сочный шашлык. А девочки ухаживали за домашними животными, продемонстрировали навыки дойки коров. Всем понравилось на ферме. Красивые телята не могли оставить равнодушным никого, - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что их семья не покупает в магазинах и на рынке молоко и мясо. И что жители села обязаны вести подсобное хозяйство, иметь сад и огород. По его мнению, именно тогда здоровое питание гарантировано, а дети вырастут трудолюбивыми.

Дети Рамзана Кадырова режут барана.

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