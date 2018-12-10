В Нальчике чудом спасли замурованную и расстрелянную живодерами собаку

В Нальчике зоозащитники спасли замурованного в коробку и расстрелянного пса по кличке Булат. Печальную историю брошенной хозяевами собаки «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в местном приюте «Четыре лапы».

Всё началось несколько месяцев назад, кода экипаж добровольцев в очередной раз приехал позаботиться о собаках, живущих на окраине города. Там, неподалёку от ресторана «Старый двор» фермерские поля, на которых служат выхоженные зоозащитниками собаки.

— Ребята их часто проведывают, кормят. А они занимаются своим делом — защищают поля от кабанов и других диких животных, которые нередко наведываются поживиться плодами человеческого труда из леса. Тогда мы увидели, как подъехала машина, из неё выбросили какой-то мусор в ящиках. Но сердце почуяло неладное. Подошли поближе, а там какая-то возня, бьётся что-то, — вспоминает председатель Кабардино-Балкарского региональной благотворительной общественной организации «Общество защиты животных «4 лапы» Юлия Долгополая.

Оказалось, что жестокие хозяева таким образом решили избавиться от своего пса. Вскрыв коробку, добровольцы увидели облезлый, исхудавший и смертельно испуганный комок нечистот — собака не видела солнца около недели.

— Кажется, что в нём не было жизни — один страх. Пёс был настолько забит и запуган, что первые несколько дней боялся даже выйти из своего отвратительного убежища. Потом стал откликаться на звук мотора подъезжавшей машины — мы продолжали кормить его и надеялись, что он сможет восстановиться. Дали новое имя — Булат, — рассказала «КП» Юлия Долгополая.

Теперь Булат выглядит счастливым и здоровым псом Фото: приют «4 лапы»

Пёс начал расцветать и превращаться в красивого, жизнерадостного кобеля. Но через некоторое время добровольцы не узнали своего Булата. В один хмурый день собака не вышла навстречу своим добродетелям. Нашли пса в будке — он лежал и тихо скулил.

— Булату прострелили заднюю часть тела. От одного бедра задней лапы до другой была сквозная рана, — с грустью вспоминает Юлия. — Не думаю, что это могли сделать предыдущие хозяева. Простые живодёры пришли и почему-то решили убить собаку, которой и так выпало страшное количество бед.

Того, кто напал на собаку так и не нашли — зоозащитники не видят смысла в поисках живодёра. Помнят историю, случившуюся два года назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/681552" frameborder="0"></iframe> Булат получил сквозную рану бедра.

— Зачем искать? Два года назад на этих же полях один человек отравил трёх наших собак. Потом одну из них застрелил, а двух беззащитных псов разделал ножом. И что вы думаете? Его нашли по записям камер наблюдения, но суд, назначил...административный штраф в 500 рублей! — Делится горем хозяйка приюта.

По словам Юлии, в Кабардино-Балкарии многие жители относятся к собакам исключительно как к сторожевым животным. Остальные не достойны ни внимания, ни жалости.

Несмотря ни на что, зоозащитникам удаётся спасти многих животных. Так, Булата удалось выходить даже после выстрела из пистолета. Удача, что пуля не задела жизненно важные органы — собака смогла дождаться своих защитников. После операции он уже почти восстановился и выглядит очень счастливым псом. Только глаза, после пережитой боли, стали совсем человеческими...