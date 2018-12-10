«Комсомолка» узнала, где скрывается дагестанская порнозвезда Kira Queen

Больше двух лет прошло с того момента, как дагестанка Ада Махачева, более известная как Kira Queen (Кира Квин), была вынуждена сбежать из России из-за угроз. Кто-то из земляков, во время просмотра «фильмов для взрослых» узнал в желанной, горячей красавице свою знакомую. Информация, как вирус распространилась в соцсетях и началась страшная травля.

Выросшая в строгости мусульманских обычаев девушка, с точки зрения недоброжелателей, перешла все возможные и невозможные границы. Kira Queen так «зажгла» в порно, что покорила Олимп отечественной индустрии и завоевала сердца фанатов в Европе. Пышные формы и крутой нрав девушки отметил один из «мастодонтов» индустрии Пьер Вудман и пригласил Аду на работу.

Ада Махачева так «зажгла» в порно, что покорила сердца европейцев. Фото: queenkira.com

За это её ненавидели и боготворили: сначала девушку нашли в Санкт-Петербурге, где она долгое время жила. Её стали узнавать и преследовать прохожие, по собственным признаниям, Ада не раз она слышала угрозы расправы. Несколько раз её спасал счастливый случай. Девушке пришлось снизить свою активность в социальных сетях до нуля, уйти в подполье и тайно бежать из страны. Но куда?

«Комсомольская правда» провела собственное расследование и узнала, где и как сейчас живёт беглая порнозвезда. Собственный источник рассказал, что Kira Queen часто переезжает и много путешествует. В Европе девушка чувствует себя в относительной безопасности, однако всё равно всячески пытается не раскрывать своего местоположения. Часто бывает в Будапеште и Барселоне — здесь находятся крупные студии концерна «Private» и Пьера Вудмана, для которых снимается дагестанка.

Ада Махачева в Барселоне. Фото: queenkira.com

Кроме того, девушка совершенно свободно путешествует по миру. Пока недоброжелатели мечтают о её смерти, выкладывают фейковые видеоролики с расправой над порнозвездой и пытаются достучаться в её давно удалённые соцсети, Ада спокойно путешествует и, наконец, может почувствовать себя свободной.

Несмотря на попытки скрыть местоположение, по снимкам на странице девушки легко заметить, что совсем недавно Kira Queen путешествовала в Марокко. Свою поездку она скромно назвала «шоппингом». Видимо, прикупить обновку в бутике Ада не решилась и с этими целями посетила музей легендарного кутюрье Ив Сен-Лорана в Марракеше.

Дагестанская порнозвезда в музее Ив Сен-Лоран в Марракеше

Незадолго до этого девушка выложила ещё один снимок. На нём Ада стоит рядом с шикарным спорткаром на морском побережье. Оказалось, что это побережье Греции, а точнее — живописные виды с острова Миконос посреди Эгейского моря.

Kira Queen этим летом отдохнула в Греции. Фото: queenkira.com

Кроме того, летом порнозвезда совершила увлекательное путешествие в Хорватию. Здесь она засветилась с друзьями в национальном парке Крка. На фото Ада стоит на фоне легендарного францисканского монастыря на острове Висовац, посреди одноимённого озера.

Kira Queen в национальном парке Крка, Хорватия. Фото: queenkira.com

Кажется, что у модели наконец всё позади: Ада продолжает заниматься любимым делом, путешествует по Европе и не скрывает своей экстравагантной профессии. Иногда в Twitter модели — последний из официальных аккаунтов Kira Queen в социальных сетях, приходят отголоски былого резонанса — письма ненависти на ломаном английском от земляков и восхищённые отзывы девушек-мусульманок. Они боготворят Аду за то, что у неё хватило мужества вырваться из консервативного общества и реализоваться именно так, как она сама захотела.

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