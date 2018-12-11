В Ставрополе водитель отечественной "семерки" протаранил новый Porsche

11 декабря около десяти часов утра в Ставрополе произошло столкновение элитного джипа и отечественного автомобиля. Машины не смогли поделить дорогу на пересечении улиц Тухачевского и 50 лет ВЛКСМ.

В социальных сетях очевидцы произошедшего сообщают, что виновником ДТП является водитель "семерки", который решил проскочить на красный свет и врезался в Porsche Macan. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

Если люди в столкновении травм не получили, то их автомобилям нанесен существенный урон. У Porsche оторвался бампер, помялся капот и водительская дверь. "ВАЗ" покорежило еще сильнее, ведь машина не только протаранила иномарку, но и наскочила на бордюр.

Пользователи в социальных сетях выдвигают одну догадку за другой, споря о том, что же стало причиной аварии. Многие сошлись на мнении, что всему виной мокрый асфальт. Другие же напомнили, что на этом перекрестке в городе постоянно происходят аварии и нужно что-то делать со светофором.

Но превалирующее большинство пользователей переживают за водителя "семерки". Ведь если он и в правду виноват в этой аварии, то ему предстоит оплачивать ремонт элитной иномарки.