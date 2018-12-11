2018-12-11T15:18:25+03:00
Происшествия

«Я знал, что не поймаю её руками, но времени на размышления не было» — в Махачкале водитель спас выпавшую из окна девочку

Айшат вылезла на улицу, поскользнулась на подоконнике и упала с пятого этажа [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Момент спасения 5-летней АйшатМомент спасения 5-летней АйшатФото: Социальные сети
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Жизнь 5-летней Айшат могло спасти только чудо — девочка поскользнулась на подоконнике и повисла, из последних сил цепляясь за карниз. Мать в магазине, отец на работе — молить о помощи некого. Руки соскальзывуют. Охрипшим от страха голосом, она истошно закричала «Мама!». Вспотевшие руки соскользнули и девочка сорвалась с высоты пятого этажа.

Жизнь девочки спас счастливый случай — в страшный момент под домом проходил водитель 4 маршрута города Махачкалы. Он одним из первых заметил девочку.

— Я приехал на конечную, собирался оставить документы, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» Тагир Магомедов. — Вышел из маршрутки, и тут вижу, что девочка из последних сил висит на карнизе. Я заорал, позвал ребят. В нескольких шагах кафе, где сидят наши. На помощь выбежал наш диспетчер Айдемир. Сначала хотели растянуть брезент, но времени не было.

5-летнюю Айшат спасли водитель Тагир и диспетчер Айдемир Фото: Андрей ЗОБОВ

5-летнюю Айшат спасли водитель Тагир и диспетчер АйдемирФото: Андрей ЗОБОВ

Мужчины бросили взгляд наверх и поняли, что у них всего несколько секунд — одна рука маленькой Айшат уже соскользнула с подоконника. Ловить девочку, падающую с пятого этажа было опасно для жизни — неудачное движение могло стать фатальным и для несчастной и для мужчин.

— Страха не было. Я понимал, что никак не смогу поймать её руками. Нужно было смягчить падение. Очень осторожно действовать руками и попытаться сделать так, чтобы она упала куда-то в район моей груди, по касательной, — рассказывает герой.

Мужчинам удалось максимально смягчить падение девочки. Она получила только вывих голени, ссадины и синяки. Подоспевший на помощь Айдемир неудачно подставил руку и порвал сухожилие. Но для скромных и храбрых дагестанских мужчин, это пустяковая цена за жизнь девочки.

В Махачкале прохожие спасли пятилетнюю девочку, выпавшую с 5 этажа.Айшат получила лишь незначительные ушибы и вывих голени, один из мужчин порвал сухожилие на руке

Через минуту подоспела смертельно перепуганная мать. Асият клялась, что всегда бережно относилась к ребёнку и держала опасные окна закрытыми. Как 5-летней Айшат удалось вылезти из квартиры женщина не может даже представить. Но бесконечно благодарит спасителей, ведь падение с пятого этажа — почти гарантированная смерть для пятилетнего ребёнка.

— Мы знаем об эпизоде. Родителей никак наказывать не будем — они честные люди, и, слава богу, всё обошлось, — рассказал «КП» глава пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев. — Если честно, сейчас ищем возможность наградить этого героя. Он первый подоспел на помощь, сориентировался, не испугался. Этот человек достоин награды!

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