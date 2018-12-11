«Я знал, что не поймаю её руками, но времени на размышления не было» — в Махачкале водитель спас выпавшую из окна девочку
Жизнь 5-летней Айшат могло спасти только чудо — девочка поскользнулась на подоконнике и повисла, из последних сил цепляясь за карниз. Мать в магазине, отец на работе — молить о помощи некого. Руки соскальзывуют. Охрипшим от страха голосом, она истошно закричала «Мама!». Вспотевшие руки соскользнули и девочка сорвалась с высоты пятого этажа.
Тагир Магомедов о том, как он спас девочку
Жизнь девочки спас счастливый случай — в страшный момент под домом проходил водитель 4 маршрута города Махачкалы. Он одним из первых заметил девочку.
— Я приехал на конечную, собирался оставить документы, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» Тагир Магомедов. — Вышел из маршрутки, и тут вижу, что девочка из последних сил висит на карнизе. Я заорал, позвал ребят. В нескольких шагах кафе, где сидят наши. На помощь выбежал наш диспетчер Айдемир. Сначала хотели растянуть брезент, но времени не было.
5-летнюю Айшат спасли водитель Тагир и диспетчер АйдемирФото: Андрей ЗОБОВ
Мужчины бросили взгляд наверх и поняли, что у них всего несколько секунд — одна рука маленькой Айшат уже соскользнула с подоконника. Ловить девочку, падающую с пятого этажа было опасно для жизни — неудачное движение могло стать фатальным и для несчастной и для мужчин.
— Страха не было. Я понимал, что никак не смогу поймать её руками. Нужно было смягчить падение. Очень осторожно действовать руками и попытаться сделать так, чтобы она упала куда-то в район моей груди, по касательной, — рассказывает герой.
Мужчинам удалось максимально смягчить падение девочки. Она получила только вывих голени, ссадины и синяки. Подоспевший на помощь Айдемир неудачно подставил руку и порвал сухожилие. Но для скромных и храбрых дагестанских мужчин, это пустяковая цена за жизнь девочки.
В Махачкале прохожие спасли пятилетнюю девочку, выпавшую с 5 этажа.Айшат получила лишь незначительные ушибы и вывих голени, один из мужчин порвал сухожилие на руке
Через минуту подоспела смертельно перепуганная мать. Асият клялась, что всегда бережно относилась к ребёнку и держала опасные окна закрытыми. Как 5-летней Айшат удалось вылезти из квартиры женщина не может даже представить. Но бесконечно благодарит спасителей, ведь падение с пятого этажа — почти гарантированная смерть для пятилетнего ребёнка.
— Мы знаем об эпизоде. Родителей никак наказывать не будем — они честные люди, и, слава богу, всё обошлось, — рассказал «КП» глава пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев. — Если честно, сейчас ищем возможность наградить этого героя. Он первый подоспел на помощь, сориентировался, не испугался. Этот человек достоин награды!
Спасли выпавшую из окна девочку.Ребёнок выпал окна пятого этажа. Казалось, неминуемая смерть... Но нет! Девочку спасли водитель и диспетчер маршрутки