2018-12-13T19:34:37+03:00
Общество

Ставропольского священника ждет суд за жестокое крещение ребенка

Пользователи соцсетей назвали церковный обряд экзорцизмом [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Жестокое крещение возмутило пользователей соцсетейЖестокое крещение возмутило пользователей соцсетейФото: "КП" Архив
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В социальных сетях разлетелось видео, на котором священник из Ессентуков проводит обряд крещения маленькой девочки. На кадрах ролика пользователи интернета рассмотрели, что малышка как минимум трижды ударилась головой о дно купели. Во время обряда ребенок громко кричал, а вода выплескивалась на пол храма - до такой степени яростно вел себя священнослужитель.

Пресс-секретарь епархии Михаил Самохин о возможном наказании священника

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Инцидент произошел в Свято-Георгиевском женском монастыре. Пользователи социальных сетей тут же переименовали крещение в сеанс экзорцизма и возмутились не только действиями священника, но и родителей, которые не остановили обряд.

Илья Семилетов. Фото: blago-kavkaz.ru

Илья Семилетов. Фото: blago-kavkaz.ru

Это видео дошло и до представителей Русской Православной церкви. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин, на видео запечатлен бывший штатный священник Георгиевского храма Свято-Георгиевского женского монастыря отец Илья Семилетов.

Теперь священнослужителя ждет церковный суд. На данный момент Семилетов уже отстранен от служения и выведен из штата епархии.

Михаил Самохин также отметил, что, если не считать излишней жестокости, обряд выполнялся по правилам: была произнесена необходимая молитва и совершено троекратное погружение в купель. Кстати, родители ребенка жалобу в епархию не подавали. Девочка во время крещения травм не получила и не ударялась головой о купель.

Жестокое крещение ребёнка в Ессентуках.

Когда крещение жёстче экзорцизма.За жестокое крещение ребёнка священник из Ставрополья пойдёт под суд

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