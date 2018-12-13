Ставропольского священника ждет суд за жестокое крещение ребенка

В социальных сетях разлетелось видео, на котором священник из Ессентуков проводит обряд крещения маленькой девочки. На кадрах ролика пользователи интернета рассмотрели, что малышка как минимум трижды ударилась головой о дно купели. Во время обряда ребенок громко кричал, а вода выплескивалась на пол храма - до такой степени яростно вел себя священнослужитель.

Пресс-секретарь епархии Михаил Самохин о возможном наказании священника 00:00 00:00

Инцидент произошел в Свято-Георгиевском женском монастыре. Пользователи социальных сетей тут же переименовали крещение в сеанс экзорцизма и возмутились не только действиями священника, но и родителей, которые не остановили обряд.

Илья Семилетов. Фото: blago-kavkaz.ru

Это видео дошло и до представителей Русской Православной церкви. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин, на видео запечатлен бывший штатный священник Георгиевского храма Свято-Георгиевского женского монастыря отец Илья Семилетов.

Теперь священнослужителя ждет церковный суд. На данный момент Семилетов уже отстранен от служения и выведен из штата епархии.

Михаил Самохин также отметил, что, если не считать излишней жестокости, обряд выполнялся по правилам: была произнесена необходимая молитва и совершено троекратное погружение в купель. Кстати, родители ребенка жалобу в епархию не подавали. Девочка во время крещения травм не получила и не ударялась головой о купель.