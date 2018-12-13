«На мечети и помощь беднякам»: ФСБ раскрыла банду, собравшую 38 млн рублей боевикам

Федеральная служба безопасности накрыла экстремистскую ячейку, обманом собравшую с верующих мусульман 38 миллионов рублей. Все эти средства направлялись на финансирование террористов в Сирии.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ФСБ России, члены преступного сообщества собирали средства для двух запрещённых в РФ террористических организаций: «ИГИЛ»* и «Джебхат-Ан-Нусра»*, являющейся структурным подразделением «Аль-Каиды»*. Обе террористические группировки воюют с российскими военными в Сирии.

Первые обыски прошли у подозреваемых в понедельник 11 декабря. Сотрудники ФСБ обнаружили у них ворох банковских карт, использовавшихся для переправки денег террористам, а также экстремистскую литературу и инструкции по осуществлению преступной деятельности: покупке сим-карт, приобретению необходимой экипировки и проведению идеологической обработки.

Экстремисты, отославшие 38 миллионов рублей боевикам в Сирии, задержаны ФСБ.

Силовики выяснили, что за время работы преступной группировки экстремистам удалось добыть для сирийских боевиков 38 миллионов рублей. Они были членами пропагандистской сети приверженца радикального ислама Ахмеднабиева (Абу Умар Саситлинский, находится в розыскных списках интерпола за за терроризм и его финансирование).

Под видом благотворительной деятельности экстремисты проводили идеологическую обработку мусульман в социальных сетях и чатах популярных мессенджеров. Они убеждали людей, что собирают пожертвования на благие дела — помощь беднякам и сиротам, строительство мечетей. После этого сбрасывали в чат номера карт подложных благотворительных фондов «Мухаджирун» и «Сальсабиль». Обманутые люди переводили на них миллионы.

На данный момент все семь членов экстремистской ячейки задержаны ФСБ. Уроженцев республик Северного Кавказа скрутили в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Сообщается, что в состав банды входили родственники международного террориста Саидова а также бывшие участники банд экстремистских лидеров Арби Бараева и Беслана Махаури (нейтрализован в 2015 году в Ингушетии).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/682041" frameborder="0"></iframe> Задержание "финансистов" террористической организации ИГИЛ.

*Запрещённые на территории РФ террористические организации