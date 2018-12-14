2018-12-14T13:47:58+03:00
Дом. Семья

Самая дорогая елка в Ставрополе стоит 200 тысяч рублей

«Комсомолка» нашла самые роскошные новогодние игрушки
Виктория ФЕДОРОВА
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Самая дешевая елка из дорогих искусственных в Ставрополе стоит 24 460 рублей.Самая дешевая елка из дорогих искусственных в Ставрополе стоит 24 460 рублей.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Подготовка к Новому году открыта. Повсюду массово продают новогодние украшения. Покупателям предлагается большой выбор на разный вкус и кошелек. Мы походили по торговым центрам Ставрополя и узнали, что самые дорогие елочные игрушки - ручной работы. Расписаны под хохлому и гжель, а стоят от 2 до 5 тысяч за игрушку в зависимости от размера и художественных достоинств.

Позолоченные игрушки из стекла стоят около 4 000 за штуку и на такую красоту разрешено только смотреть, в руки не дают.

Цена игрушек ручной работы в виде лесных фей, русалок и домовых начинается от 1 200 и доходит до 3 тысяч. Продавцы затрудняются объяснить разницу в цене.

Гирлянды и бусы ручной работы обойдутся в 11 тысяч. Гирлянды, как правило, выполнены из декоративного камня и пластмассы.

В одном из центральных ТЦ продают елочные венки ручной работы. Цены разнятся в зависимости от количества и качества украшений на ветках. Самый дешевый венок стоит 2 320 рублей. Он украшен сосновыми шишками.

Небольшие световые и движущиеся фигуры новогодних персонажей стоят от 5 до 11 тысяч. Позолоченный новогодний олень обойдется в 7 680 рублей.

Олень из веток по цене мобильного телефона.

Олень из веток по цене мобильного телефона.

Самая дешевая елка из дорогих искусственных стоит 24 460 рублей. Она 1,5 метра в высоту. Двухметровая обойдется в 89 600, а по акции - «всего-то» 69 000. Но не думайте, что их никто не покупает. При мне купили и более дорогое дерево - трехметровую елку за 200 000 рублей!

Елка со скидкой в одном из ТЦ Ставрополя "всего" за 69 тысяч.

Елка со скидкой в одном из ТЦ Ставрополя "всего" за 69 тысяч.

- Даже на витрине постоять не успела, - изумилась продавец. – Сразу купили! И, главное, покупатели были... По ним даже не скажешь, что себе могут позволить такое.

На сайтах объявлений тоже много елочных игрушек ручной работы. Из фетра стоят 3 400, а за одну, сделанную методом сухого валяния, просят 1 400. Новогодний шар с неувядающими цветами с доставкой на дом обойдется в 1 690 рублей. Елка с красными игрушками и подсветкой с доставкой- 4 900.

За 300 рублей-штука можно купить игрушки из экологически чистого материала, например, оленей из березовой фанеры. Раскрасить их можно по своему желанию.

Советские игрушки 1950-1960гг. из стекла стоят дорого — от 4 500 рублей.

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