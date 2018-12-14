На Ставрополье депутат насмерть сбил ребенка

На Ставрополье депутат нарушил правила и насмерть сбил маленького мальчика. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, авария произошла в половину седьмого вечера 13 декабря.

Депутат Думы Нефтекумского городского округа Иван Киц ехал за рулем своего джипа "Тойота Ленд Крузер 150 Прадо" по селу Ачикулак и врезался в 8-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя тот находился неподалеку.

Оказалось, что ребенок хотел перейти трассу вместе со своей старшей сестрой, которая успела остановиться посреди проезжей части, а мальчик побежал дальше, в результате чего был сбит депутатом. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга

Иван Киц

Врачи "Скорой помощи" доставили школьника в больницу, но не смогли спасти. Он скончался в реанимации.

В краевом ГИБДД отметили, что 32-летний народный избранник в момент аварии был трезв, но за последние два года неоднократно получал штрафы за превышение скорости.

Сейчас против Ивана Кица возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".