Газетные киоски исчезают со ставропольских улиц

С каждым годом на Ставрополье становится все меньше и меньше газетных киосков. Если раньше свежую прессу можно было купить в каждом районе, то теперь любителям печатного слова придется побегать, чтобы найти торговую точку. Тем более, что их довольно часто перемещают с места на место, что тоже не может радовать покупателей.

В "Комсомолку" часто звонят пенсионеры, которые жалуются, что из их района убрали привычный киоск и теперь им приходится ездить за газетой на почту. В региональном отделении "Союзпечати" рассказали, почему они переносят свои павильоны и возможно ли сейчас вообще торговать прессой.

- Проблем на сегодняшний день очень много. Во-первых, плата за размещение постоянно растет и покрывать аренду становится все труднее. Во-вторых, периодически происходит корректировка схем размещения. Нам приходит письмо, что необходимо убрать киоск с перекрестка и перевезти его в какое-то другой район. Один раз нам объяснили, что это связано с организацией нового места отдыха для горожан. Ну, мы все убрали, а потом я смотрю - там, где стоял ларек, теперь просто посажена травка. А ведь мы теряем важные торговые точки, где проходит много людей и есть постоянные клиенты, - рассказал коммерческий директор АО "Союзпечать" Вячеслав Масалыкин.

Только за прошедший год число павильонов "Союзпечати" снизилось со 183 до 155 штук. А ведь у нас в крае и без того их количество меньше нормы.

Способствует закрытию киосков и нововведение, согласно которому, все они должны быть одинаковыми. Это очень дорого, особенно если учесть, что не всегда можно обойтись ремонтом и приходится покупать абсолютно новую торговую точку.

- В этом году мы смогли выиграть конкурс на размещение наших киосков. Можно было бы спокойно работать, но теперь приходится приводить все павильоны в единый стиль, чтобы они не отличались от других, которые работают у нас в крае. А это очень существенные финансовые вливания, - предприниматель Алексей Синенко.

Бизнесмен также признался, что за последние несколько лет ему пришлось закрыть несколько торговых точек. Дело в том, что все меньше людей предпочитают узнавать новости из газет, выбирая источники в интернете.

Вот и получается, что на покупку нового киоска нужно потратить от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. А у предпринимателей, при низкой покупательской способности, на это нет денег. Так что, вполне возможно, что лет через десять газетные павильоны можно будет увидеть лишь на старых фотографиях.