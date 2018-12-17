2018-12-17T11:05:25+03:00
Происшествия

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом 1 человек погиб и 12 пострадали

Все пассажиры госпитализированы в местную больницу [видео, список пострадавших]
Алена БЕЛЯЕВА
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13 человек пострадали в аварии13 человек пострадали в аварии
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17 декабря около девяти часов утра в Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 13 человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, микроавтобус "Фольцваген" двигался по трассе "Гурбуки—Курма" в Карабудахкентском районе. На 13-м километре дороги водитель не справился с управлением и машина слетела в кювет, где опрокинулась. Возгорания не произошло.

Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

На данный момент все пострадавшие на машинах "Скорой помощи" доставлены в Центральную районную больницу Карабудахкентского района. Об их состоянии не сообщается. Известно лишь, что некоторые получили серьезные травмы. А одного человека врачи спасти не смогли.

Согласно предварительной информации, авария могла произойти из-за плохой видимости и обледенения трассы. Микроавтобус начало заносить, а водитель не смог справиться с ситуацией своевременно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП в Дагестане.

Список всех пострадавших в ДТП в Дагестане. Состояние у всех тяжелое:

1. Ахмедова Клара, 1973 г.р., хирургическое отделение

2. Гасанов Марьям, 1967 г.р. хирургическое отделение

3. Рамазанова Гульджаган, 1964 г.р. хирургическое отделение

4. Гусейнова Басират. нет даты, хирургическое отделение

5. Галилова Луиза, 1987 г.р., хирургическое отделение

6. Исаева Муслимат, 1995 г.р., хирургическое отделение

7. Кубиева Самира. 1982 г.р., хирургическое отделение

8. Шихдмиров Ахмед, 1954 г.р., хирургическое отделение

9. Мугутдинов Курбанали, 1972 г.р., хирургическое отделение

10. Шахриев Арсен, 1981 г.р., хирургическое отделение

11. Магомедова Хабидат, 1964 г.р., хирургическое отделение

12. Рамазанов Сажид, 80 лет, реанимация, крайне тяжёлое состояние

13. Амирова Узу, 1955 г.р. на амбулаторное лечение

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