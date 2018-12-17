В Дагестане в ДТП с микроавтобусом 1 человек погиб и 12 пострадали

17 декабря около девяти часов утра в Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 13 человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, микроавтобус "Фольцваген" двигался по трассе "Гурбуки—Курма" в Карабудахкентском районе. На 13-м километре дороги водитель не справился с управлением и машина слетела в кювет, где опрокинулась. Возгорания не произошло.

На данный момент все пострадавшие на машинах "Скорой помощи" доставлены в Центральную районную больницу Карабудахкентского района. Об их состоянии не сообщается. Известно лишь, что некоторые получили серьезные травмы. А одного человека врачи спасти не смогли.

Согласно предварительной информации, авария могла произойти из-за плохой видимости и обледенения трассы. Микроавтобус начало заносить, а водитель не смог справиться с ситуацией своевременно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.