В Москве в общежитии ВУЗа задержали 20 студентов из Чечни и Ингушетии

Около 20 чеченских и ингушских студентов были задержаны утром 17 декабря в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ВУЗе, силовики обнаружили в комнатах травматическое оружие и наркотики. Учащихся увезли для разбирательств.

В комнатах нашли оружие и наркотикиФото: СОЦСЕТИ

Представитель учебного заведения также опроверг информацию о 400 задержанных и отметил, что сейчас пары проходят в штатном режиме.

В социальных сетях студенты общежития делятся информацией о произошедшем.

- С утра проходил стандартный паспортный контроль, когда в нескольких комнатах нашли оружие и наркоту. Вся она была у уроженцев Кавказа. На самом деле они установили свой режим на этаже - "Кто не с нами, тот под нами“. Открыто носили травматы, козыряли поддельными ксивами. Девушкам было страшно сталкиваться с ними в коридорах, - написал один из студентов.

Студенты были выходцами с КавказаФото: СОЦСЕТИ

На кадрах с места задержания видны комнаты задержанных кавказцев. В них висят флаги Ингушетии и Чечни, лежит оружие и два удостоверения сотрудников полиции. На дверях угрожающие надписи - "Ингушетия! Не беспокоить!".