2018-12-17T14:13:54+03:00
Происшествия

В Москве в общежитии ВУЗа задержали 20 студентов из Чечни и Ингушетии

В их комнатах нашли оружие и наркотики [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Студентов задержали 17 декабряСтудентов задержали 17 декабряФото: СОЦСЕТИ
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Около 20 чеченских и ингушских студентов были задержаны утром 17 декабря в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ВУЗе, силовики обнаружили в комнатах травматическое оружие и наркотики. Учащихся увезли для разбирательств.

В комнатах нашли оружие и наркотики Фото: СОЦСЕТИ

В комнатах нашли оружие и наркотикиФото: СОЦСЕТИ

Представитель учебного заведения также опроверг информацию о 400 задержанных и отметил, что сейчас пары проходят в штатном режиме.

В социальных сетях студенты общежития делятся информацией о произошедшем.

- С утра проходил стандартный паспортный контроль, когда в нескольких комнатах нашли оружие и наркоту. Вся она была у уроженцев Кавказа. На самом деле они установили свой режим на этаже - "Кто не с нами, тот под нами“. Открыто носили травматы, козыряли поддельными ксивами. Девушкам было страшно сталкиваться с ними в коридорах, - написал один из студентов.

Студенты были выходцами с Кавказа Фото: СОЦСЕТИ

Студенты были выходцами с КавказаФото: СОЦСЕТИ

На кадрах с места задержания видны комнаты задержанных кавказцев. В них висят флаги Ингушетии и Чечни, лежит оружие и два удостоверения сотрудников полиции. На дверях угрожающие надписи - "Ингушетия! Не беспокоить!".

Задержание ингушских студентов в Москве.

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