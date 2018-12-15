Чеченский двойник Конора Макгрегора получил нож в шею

Спортсмен Ислам Бадургов, больше известный как чеченский двойник Конора Макгрегора, пережил нападение. Неизвестные вонзили нож в шею известного спортсмена и члена команды знаменитого ирландца. К счастью, рана оказалась неглубокой и мужчина выжил.

О своём ранении Бадургов, который живёт в Дублине, впервые сообщил сам на страничке в Instagram. В комментарии к фото спортсмен, увлекающийся уличным воркаутом, сурово пообещал отмстить нападавшим, вонзившим ему нож в шею. Сейчас пострадавший уже чувствует себя лучше, и все записи об инциденте по загадочным причинам удалил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/682454" frameborder="0"></iframe> Удалённое обращение чеченского Макгрегора к нападавшим.

Сказать, что фанаты были шокированы новостью — ничего не сказать. Пользователи социальных сетей стали строить версии, почему на спортсмена напали и кто это мог сделать. Главной причиной нападения, многие, конечно же, посчитали сходство качка с Конором Макгрегором — мол, Бадургова перепутали. Однако версия оказалась слабой, потому что без очков и нарисованных татуировок сходу перепутать спортсменов сложно.

Спортсмен уже почти здоров и уверенно держится на ногахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судя по молчанию полиции и самого Ислама, никаких заявлений в ирландские правоохранительные органы знаменитый двойник Конора не писал. Вероятнее всего, рана исключительно «боевая» и была получена во время разборок с хейтерами. И, конечно же, противники спортсмена без шишек не ушли. Об этом свидетельствуют и комментарии друга качка Артура Талепова, появившиеся в социальных сетях.

Ислам прекрасно скопировал именитого ирландцаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, чеченский двойник Конора Макгрегора Ислам Бадургов имеет гражданство Казахстана, где он и родился в семье переселенцев. Сейчас парень состоит в команде звёздного ирландца. Он даже участвовал в резонансном нападении Конора на автобус с бойцами UFC, среди которых был Хабиб Нурмагомедов. Кстати, некоторые предполагают, что бойца могли ранить именно из-за этого.

Сам Конор Макгрегор признал сходство и взял спортсмена в свою команду MMAФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известен Бадургов стал после знаменитого пранк-ролика, выпущенного в июле 2017 года. Тогда Ислам вышел в образе Конора на знаменитый Венис Бич в Лос-Анджелесе. Здесь часто отдыхают спортсмены и поклонники спорта, которые немедленно признали в двойнике Макгрегора. Люди в восторге повалили к знаменитости, молодые люди молили об автографе, а девушки пищали от восторга. Невозмутимый чеченец прекрасно скопировал повадки и движения Макгрегора, что сделало сходство практически стопроцентным. Но восторга Бадургову было мало — чтобы привести публику в экстаз, он провёл перед фанатами лёгкую разминку. И, напоследок, никому не отказал в минуточке внимания, фотографируясь и раздавая автографы.

Чеченский двойник Макгрегора. Знаменитый пранк на пляже Лос-Анджелеса.Розыгрыш, в который поверили все

Люди были так взбудоражены, что даже не заметили, что их кумир стал немного ниже, и набрал лишних 25 килограммов чистой мышечной массы. После этого Бадургов приобрёл мировую известность, а ролик стал одним из самых популярных розыгрышей в истории Youtube. Только оригинальное видео набрало 26 миллионов просмотров. Сколько раз посмотрели его переводы на разные языки — не счесть. Розыгрыш был настолько удачным, что его оценил сам Конор. Сначала ирландец опубликовал видео на собственном сайте, а потом и вовсе взял двойника в команду.