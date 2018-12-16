2018-12-17T11:54:14+03:00
Происшествия

Задержан гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала", начисливший населению 400 млн рублей "долгов"

Владимира Анастасова сняли с самолета [видео задержания]
Виталий КЛИМОВ
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Владимир Анастасов.Владимир Анастасов.
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В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга был задержан генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов.

- Он помещен в Изолятор временного содержания. Анастасов подозревается совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах Дагестана.

По предварительной информации, Анастасов находился в Санкт-Петербурге на лечении. В ноябре этого года сотрудники ФСБ и прокуратуры провели обыски в офисах компании "Газпром межрегионгаз Махачкала". Изъятие документов проводилось и в кабинете Анастасова. Следователи подозревают менеджмент компании в начислении населению липовых долгов за газ.

В одном только Карабудахкентском районе проверяющие вывили "левых" долгов, повешенных на абонентов, на 422 млн рублей.

- ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» с целью скрыть потери и хищения газа систематически начисляло абонентам несуществующие долги, - рассказал неделю назад прокурор Республики Дагестан Денис Попов на совещании у Владимира Васильева.

Схема мошенничества была такой. На каждого абонента регистрировалось два лицевых счета. По одному шли реальные платежи, а по другому фиксировалась липовая задолженность. Также в некоторых случаях счета открывались на "мертвые души" и вообще на несуществующих людей.

О проблеме липовых долгов и воровства денег абонентов в Дагестане говорят уже давно.

- Вдумайтесь! Только на несколько населённых пунктов людям было приписано 63 млн рублей долгов за газ, который не потреблялся, - возмущался на одном из недавних совещаний с главами муниципалитетов глава Дагестана Владимир Васильев. - Дагестанцы платят за газ, а преступники создают атмосферу, когда искажается реальная ситуация и люди оказываются должниками. Все главы муниципальных образований должны подобную информацию не только передавать в правоохранительные органы, но и сами разбираться в ситуации. Если в результате проверок будет выявлено, что на территориях ваших поселений системно применяется эта практика, встанет вопрос о вашей ответственности. Где были вы, когда ваших жителей обирали?

Задержание директора "Газпром межрегионгаз Махачкала".

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