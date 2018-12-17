2018-12-17T15:27:58+03:00
Политика

В Чечне назвали героями Кадаффи и Хуссейна

Их убийц окрестили американскими марионетками и трусами [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Сверженные и погибшие лидеры Ливии и Ирака Муаммар Каддафи и Саддам ХусейнСверженные и погибшие лидеры Ливии и Ирака Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн
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В Чечне приравняли к героям погибших главу Ливии Муаммара Каддафи и президента Ирака Саддама Хусейна. Об этом в своём Instagram написал министр Чеченской Республики по национальной политике внешним связям печати и информации Джамбулат Умаров.

Американские марионетки, захватившие иракские суды немедленно начали свои скорые расправы над поверженным руководством страны, — вспоминает министр. — Этот тщедушный «судья», чья задача состояла в том, чтобы унизить Саддама Хусейна, не посмел даже взглянуть ему в глаза. Он трусливо выдавил из себя наспех шитый белыми нитками «приговор» и потребовал от правителя, которому он ещё вчера верноподданнически слюнявил руки, чтобы тот встал. Как видите, Лев из Тикрита был непоколебим... Так и не подчинившись требованиям этого позорного судилища, он с достоинством, отправился на встречу с Вечностью.

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В Чечне Саддама Хусейна назвали героем
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Многие подписчики согласились с мнением Джамбулата Умарова, но другие вспомнили, что Хусейн был убийцей, а Каддафи сам сверг предыдущего правителя, короля Идриса I. Также погибшего ливийского лидера обвиняли в массовом геноциде. Тогда министру Чечни по национальной политике пришлось пояснить свою позицию.

— Просмотрев комментарии уважаемых подписчиков, терпеливо прочитавших мои посты о покойных лидерах Ирака и Ливии, я счел своим долгом сделать кое-какие разъяснения. Итак, основной целью этих кратких размышлений было не сколько ностальгическое воспоминание о трагическом конце моих героев, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, сколько попытка донести до вас, друзья мои, невообразимую степень такого омерзительнейшего явления как совершенно беспричинное и бессмысленное предательство, Лично я не смогу понять этого никогда. Простите, если что не так, — резюмировал Джамбулат Умаров.

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Жестоко убитый Муаммар Каддафи стал героем для Джамбулата Умарова
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