В Дагестане поставили памятник интервентам — врагам России

В дагестанском селе Агачул установлен памятник интервентам и врагам России — солдатам Османской империи. Мемориальная табличка возводит их в ранг героев, а русские отряды называет оккупантами.

Новость об установке сомнительного монумента вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Россияне открыто возмутились такой несправедливости и потребовали призвать к ответу авторов идеи, попирающей честь русских солдат.

На возмущение пришлось отреагировать и администрации Карабудахкентского района. Её представитель, заместитель главы Ахмед Гаджиев попытался оправдаться в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», но сомнительный комментарий пользователями соцсетей был принят холодно.

— Инициатива, в данном случае, исходила от людей. Общественность ближайших сёл решила увековечить память погибших здесь солдат. Ну а на чьей стороне, за кого, и что воевали, это другой вопрос, — пытался объяснить сконфуженный представитель власти.

По словам Ахмеда Гаджиева, солдаты Османской империи прибыли в республику в 1918 году по просьбе местных властей, и ими двигали благородные цели — «помощь братьям-мусульманам и вытеснение английских интервентов». Так назвали отряд казаков, русских и армян под предводительством отечественного офицера Лазаря Бичерахова, финансировавшийся англичанами для подавления активности враждебной Турции на Кавказе в Первой мировой.

Лазарь Бичерахов

— Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжи-Калы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам, — гласит надпись на мемориальной доске из чёрного мрамора, вмонтированной в огромный валун — так выглядит скандальный монумент.

СПРАВКА «КП»

Лазарь Бичерахов — осетин из казаков станицы Ново-Осетинской Терской области, сын офицера. Участвовал в Первой мировой войне, доблестно сражаясь против сил Османской империи. За успехи в выполнении боевых задач на Кавказском фронте был удостоен звания казачьего войскового старшины, а также награждён несколькими орденами.

Его судьбу перевернула Октябрьская революция. Он отправился с деловой поездкой в Персию, где заключил соглашение с англичанами. Вернувшись в Россию, с их материальной поддержкой сколотил свой первый отряд в 1000 человек, состоявший из русских, казаков и армян. Имея в своих руках реальную силу, заключил соглашение с бакинскими большевицкими комиссарами и стал выполнять фронтовые задачи. Однако красноармейские отряды в критический момент не оказали ему помощи и бросили в окружении. Выбравшись из переделки, Бичерахов осознал бесперспективность военных действий против Кавказской исламской армии и ушёл со своим отрядом в Дагестан, присягнув на верность белым.

Лзарь Бичерахов (сидит в центре) с боевыми товарищами

Вторгнувшись в республику, Бичерахов где одержал победу над войсками Временного Дагестанского областного исполкома, захватил Дербент и Порт-Петровск (Махачкалу). После этого войска под его руководством были реорганизованы в Кавказскую армию, оборонявшую захваченные города от частей Кавказской исламской армии, отрядов дагестанских и чеченских повстанцев. Временным Всероссийским правительством произведен в генерал-майоры и назначен «командующим русскими силами в Прикаспийском крае и в освобожденных им от большевиков районах».

Формирования бичераховцев штурмовали захваченный большевиками Кизляр, командующий оказывал помощь восставшим терским казакам своего брата. Однако, под натиском турецких частей Кавказской исламской армии и горских повстанцев Бичерахову пришлось отступить сначала из Кизляра, а позже — оставить Порт-Петровск. К тому моменту его отряд сильно разросся и насчитывал около 60 тысяч человек вместе с гражданскими.

С поражением германо-турецкого блока в Первой Мировой войне Великобритания отказалась снабжать и финансировать русские формирования в Закавказье. Поэтому войска генерал-майора были переведены в Батум, где в апреле 1919 года их пришлось расформировать. Из-за конфликта с советскими властями Бичерахову пришлось эмигрировать в Англию, а позже в Германию.