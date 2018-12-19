2018-12-19T10:57:06+03:00
Общество

Двойник Хабиба Нурмагомедова живет в Чечне и занимается борьбой

Азизу Нуриеву всего 18 лет
Алена БЕЛЯЕВА
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Двойник спортсмена живет в ЧечнеДвойник спортсмена живет в Чечне
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После того, как Хабиб Нурмагомедов победил ирландского бойца Конора Макгрегора, его популярность возросла до небес. Если раньше его знали только люди увлеченные борьбой, то теперь у дагестанского спортсмена не только целая армия фанатов, но и настоящий двойник. Пусть пока и не официальный.

18-летний Азиз Нуриев живет в Чечне и сейчас получает высшее образование. Он занимается спортом, а именно вольной борьбой, и до новой стрижки даже не подозревал, что так похож на Нурмагомедова.

Примечательно, что и Хабиб, и Азиз родом из одного района Дагестана. И спортсмены являются родственниками, так что в схожести лиц парней нет ничего необычного.

Когда подписчики стали оставлять комментарии о том, что Азиз является молодой копией Нурмагомедова, тот даже решил заняться смешанными единоборствами, чтобы еще больше походить на именитого родственника.

Сейчас на аккаунт двойника подписано более 13 тысяч человек. Азиз удалил все старые фотографии и оставил только те посты, на которых его можно перепутать с Нурмагомедовым.

Кстати, Нуриев пообещал, что вскоре разместит фото и видео со своей встречи с Хабибом.

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