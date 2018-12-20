30 лет захвату автобуса во Владикавказе: Почему полковник КГБ простил главаря банды, угрожавшей сжечь детей

СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ

30 лет назад Советский Союз потряс первый в стране теракт с заложниками-детьми. В Орджоникидзе (Владикавказ) пятеро водителей местного автопредприятия захватили учеников 4 "Г" класса школы №42. Главарь банды Павел Якшиянц и его подельники Владимир Муравлев, Герман Вишняков, Владимир Анастасов и Тофий Джафаров спланировали все заранее. Хотели, как в кино, захватить автобус и рвануть за границу.

Детей подкараулили у городской типографии, где они были на экскурсии с учительницей Натальей Ефимовой. Якшиянц представился водителем школьного автобуса и показал поддельный путевой лист. Учительница поверила, дети заскочили внутрь и стали пленниками. Главарь достал обрез и объяснил перепуганным школьникам, что теперь он «берет над ними шефство».

Дети плакали, звали на помощь, но постепенно взял свое «стокгольмский синдром».

- Когда я вел переговоры, дети подбегали к Якшиянцу, обнимали его за плечи. Это была адаптация, но как я был зол! - говорит бывший полковник КГБ Евгений Шереметьев, который двое суток вел переговоры в бандитами. - Якшиянц загадывал им загадки. Дети смеялись. Но нам было не до смеха. Захватчики потребовали три миллиона в валюте и золоте и вылет из страны. За невыполнение условий детей обещали сжечь. По автобусу расставили трехлитровые банки с бензином.

Пока автобус ехал в аэропорт Минвод, со всех сберкасс Москвы собирали валюту - кроны, франки, дойчмарки.

- Я убеждал Якшиянца, что он запросил слишком много. А он: "Ой, нищета, что за страна, точно валить надо!". Но согласился на 2 миллиона без золота, - вспоминает Шереметьев.

Полковник выполнял все требования террористов. Носил им бронежелеты, еду, оружие и наркотики. Все захватчики оказались наркоманами со стажем.

- Мы понимали, что от ломки им может снести крышу, - продолжает Шереметьев. - Меня консультировал врач, который пытался угадывать, когда им нужно нести новую дозу. За каждые три пачки препарата я уводил из автобуса троих заложников.

В итоге из 30 детей в плену осталось 13. Автобус, почти двое суток простоявший в аэропорту Минвод, загнали в грузовой "Ил-76". Бандитам передали три мешка с валютой. Якшиянц первым делом открыл их и достал пачки долларов. Впервые в жизни он держал в руках "зеленые" и не скрывал своего восторга. На радостях даже разрешил детям потрогать одну купюру, но тут же забрал ее назад.

- Все было готово к отлету. Им выделили опытный экипаж. Но Якшиянц никак не мог определиться, куда лететь. Я знал, что МИД СССР договорился с посольством Израиля о выдаче бандитов. Мне нужно было подтолкнуть их лететь именно туда, - говорит бывший полковник КГБ. - Я подумал, что они склонятся к варианту, от которого я буду их отговаривать. Стал говорить: "Израиль- это тяжело. Нет дипломатических отношений. Давай лучше в Пакистан, но там война, могут и сбить "зениткой". В итоге Якшиянц клюнул на Израиль. Перед пересадкой я попросил отпустить остальных заложников. Павел согласился, но в обмен на приход его жены Томы, которую пришлось долго уговаривать. Однако в итоге она согласилась. Все были освобождены.

Подразделение "Альфа" прибыло в аэропорт Минвод сразу за самолетом с деньгами. К штурму все было готово, но по указанию председателя КГБ Владимира Крючкова и председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева спецназ не вмешивался.

- В полной боеготовности они всю операцию просидели в ПАЗике, - рассказывает Шереметьев. - Руководитель штаба Пономарев поручил нам провести все без применения силы, чтобы не рисковать жизнью детей.

Но применить силу были готовы семьи детей. В аэропорт Минеральных Вод приехала целая колона из 150 машин с вооруженной до зубов родней заложников. Родители были настроены решительно, в руках у мужчин были винтовки, пистолеты, автоматы, но к взлетной полосе их не подпускали. Если бы началась стрельба, жертв было бы не избежать.

ИЗРАИЛЬ ПОПРОСИЛ НЕ РАССТРЕЛИВАТЬ

Как только самолет приземлился на военном аэродроме Тель-Авива, террористов арестовали. Под усиленным конвоем их привезли в аэропорт Бен-Гурион и передали сотрудникам КГБ с условием, что всем сохранят жизнь.

По советским законам за терроризм был положен расстрел, но Якшиянца приговорили к 15 годам заключения, Муравлева, Анастасова и Вишникова - к 14, Джафаров и вовсе получил 3 года колонии. Все, кроме главаря, освободились в 2002 году. Якшиянц вышел из тюрьмы на три года позже из-за попытки к бегству в 1990 году.

Банда Якшиянца (крайний слева) на суде.

- В 2005 году мы встретились с Якшиянцем по просьбе телевизионщиков, снимавших фильм про захват автобуса, - продолжает Шереметьев. - Несколько минут сидели друг напротив друга и не могли выдавить ни слова. Наконец, он сказал «Ты знаешь, шеф, я только в тюряге понял, что могло случиться. Ты нас обдурил, но жизнь сохранил, а мог бы и убить. А теперь я, как перст, один со сломанной жизнью. Перед тобой сижу, а внутри труп. Все здоровье в тюрьме оставил". После теракта от него отказалась вся родня: братья, отец, мать, жена с дочкой.

За бутылкой коньяка бывший террорист излил душу экс-полковнику КГБ. Шереметьев и сейчас признается, что на «Пашу зла не держит».

- Я считаю, что Паша свое получил. Его искупление - 18 лет тюрьмы, - рассуждает Евгений Григорьевич. - Не знаю, жив он еще или нет, но Бог ему судья.

После встречи с Якшиянцом и выхода передачи о «дружбе» полковника КГБ и бандита на Шереметьева обрушился шквал критики. В СМИ поступок кагэбэшника называли порочащим честь мундира, предательским и беспринципным. Спасенные им дети, да и некоторые коллеги, отказались общаться. Но Шереметьев от своих слов не отказывается.

Евгений Шереметьев спустя 30 лет считает, что Павел Якшиянц свое получил, и зла на него держать не за что.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Из-за Якшиянца не проронил слезинку ни один ребенок. Он был не террорист, а просто бандит, устроивший захват ради легких денег. Не собираюсь презирать его, уже больного и осознавшего свою ошибку, всю жизнь.

Учительница Наталья Ефимова (с цветами) и ее освобожденный класс.

КСТАТИ

Какие варианты освобождения готовил КГБ

«Нами разрабатывались два варианта освобождения заложников: один — встреча и остановка ЛАЗа на 3 й рулежной дорожке, второй — на платформе аэропорта Минеральные Воды-2. Решили направить сюда, в Минводы, два транспортных самолета Ил-76. Также решался вопрос относительно доставки из Москвы иностранной валюты.

С учетом складывающейся обстановки из сотрудников Группы «А» были образованы две группы захвата, которые возглавили С. А. Гончаров (ныне — президент Ассоциации ветеранов «Альфы») и В. П. Гришин. Выставили трех снайперов и трех наблюдателей, а также резерв из пяти бойцов во главе с С. А. Поляковым.

Затем вместе с В. А. Бочковым мы провели рекогносцировку на местах предполагаемой остановки автобуса с заложниками, подобрали для оперативных групп места укрытия. На тот случай, если террористы согласятся пересесть в самолет Ту-154, была проведена тренировка сотрудников по штурму данного типа самолета. После этого оперативные группы заняли места укрытия». (Из книги Героя Советского Союза, генерал-майора Г. Н. Зайцева).