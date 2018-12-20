В Кисловодске открыли новый храм и памятник Солженицыну

19 декабря с рабочим визитом на Ставрополье прилетела председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В аэропорту политика встречали глава региона Владимир Владимиров, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, член Совета Федерации от Ставрополья Михаил Афанасов, мэр Кисловодска Александр Курбатов.

Свою поездку на КМВ Валентина Матвиенко начала с торжественного открытия памятнику Александру Солженицыну, чье столетие сейчас широко отмечается по всей стране. Трехметровый бронзовый монумент создал для Кисловодска Зураб Церетели. Теперь памятник установлен в историческом центре города-курорта.

- Здесь прошло детство Александра Исаевича. Здесь он учился любить Россию и эту любовь пронес через всю жизнь. В Кисловодске открыт первый в России музей, посвященный Александру Солженицыну, поэтому справедливо, чтобы в этом городе появился памятник ему, - отметила Валентина Матвиенко в приветственной речи.

На открытие памятника приехала вдова и сын писателя. Фото: пресс-служба члена СФ РФ М.Афанасова

В своей речи Валентина Матвиенко поблагодарила вдову писателя и его сына за согласие принять участие в торжествах, посвященных юбилею, и отметила вклад создателя памятника Зураба Церетели, меценатов, «своего коллеги сенатора Михаила Афанасова, который поддерживал саму идею установки памятника, а также ее реализацию».

В приветственном слове вдова писателя Наталья Солженицына поблагодарила всех присутствовавших и причастных за внимание и вклад в увековечивание памяти Александра Исаевича.

- Давайте учить детей и внуков читать книги, любить все те слова, которые наша великая литература сохранила для нашей Родины. Без этой подпитки мы будем Иванами, не помнящими родства. Пусть каждый, кто родился здесь, так же несёт любовь к своей малой родине, как ее нес мой муж, - пожелала Наталья Дмитриевна.

После церемонии открытия монумента делегация отправилась в храм Святого великомученика и целителя Пантелеймона, который смогли окончательно восстановить в этом году.

История этого собора крайне драматична. Храм начали возводить на рубеже XIX и XX веков на частные пожертвования. Одно из знаковых зданий города–курорта в народе называли Красной церковью за красоту убранства, а также шаляпинской – великий бас был прихожанином и одним из благотворителей, способствовавших его строительству. В середине 30-х годов XX века Пантелеймоновский храм был закрыт. В 60-е годы прошлого века его окончательно уничтожили.

Восстанавливать святое место начали только в 2003 году, но в течение последующих 13 лет работы шли очень медленно, и не было никакой надежды на их скорейшее окончание. Все изменилось в тот момент, когда в Попечительский совет храма вошел сенатор Михаил Афанасов. Именно его усилиями собор был возрожден.

Храм не могли построить много лет. Фото: пресс-служба члена СФ РФ М.Афанасова

Делегацию у храма встречал архиепископ Пятигорский и Черкесский владыка Феофилакт, который вручил сенатору Афанасову одну из высших наград Русской Православной церкви - орден Святого благоверного князя Даниила Московского. Указ о награждении подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Михаил Александрович вместе со своими родными и друзьями помогал восстанавливать этот храм. И именно благодаря такой активной поддержке строительство наконец-то было завершено, - отметил владыка Феофилакт.

Сенатор принял столь высочайшую награду с благодарностью и отметил, что собор не удалось бы так быстро достроить без общих усилий строителей, архитекторов, реставраторов и поддержки благотворителей. Михаил Афанасов поблагодарил прихожан храма за веру в то, что храм будет возрожден, а также Владыку Феофилакта, архиепископа Пятигорского и Черкесского – без его поддержки и наставлений уложиться в такие сжатые сроки было бы затруднительно. Неоценимой оказалась и помощь властей местного и федерального уровня, которые помогали в течение всего периода восстановительных работ. Сенатор отметил безусловный вклад спикера парламента Валентины Матвиенко, губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, а также мэра города-курорта Александра Курбатова.

После этого делегация сделала небольшой перерыв в череде праздничных мероприятий. Гости отправились в здание Нарзанной галереи, где Валентина Матвиенко попробовала кисловодский нарзан. Подкрепив силы, глава Совфеда рассказала о судьбе курортов КМВ.

В Кисловодске открыли Нарзанную галерею. Фото: пресс-служба губернатора края

- По инициативе Министерства по делам Северного Кавказа на развитие Кисловодска в наступающем году будет выделен 1 миллиард рублей из федерального бюджета. На что будут потрачены эти деньги, определят местные власти. У меня есть одно пожелание - пусть будет восстановлена закрытая школа в центре города, - отметила Валентина Матвиенко.

Также город получит из федеральной казны 600 миллионов рублей, которые будут потрачены на комплексную реконструкцию местного санатория имени Орджоникидзе.

О будущем курортов КМВ рассказал и губернатор края Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что дополнительное финансирование на развитие благоустройства городов-курортов будет получено по Программе формирования комфортной городской среды.

- Эта программа только Кисловодску принесла в уходящем году 93 миллиона рублей, а всего для региона КМВ - около 400 миллионов рублей. Порядка 75 миллионов рублей городу принес курортный сбор, а на дороги из краевого бюджета выделено около 200 миллионов рублей. В целом на реализацию этих целей в городах-курортах выделено 800 миллионов рублей, - рассказал глава края.

Сенатор Михаил Афанасов также сообщил, что «перед нами сейчас стоит большая задача – реконструкция городской больницы. На эти цели планируется выделение порядка 700 млн рублей. Для жителей Кисловодска это очень важная и злободневная тема».

Визит Валентины Матвиенко в Кисловодск завершился открытием отремонтированных Главных нарзанных ванн. В некогда сером здании с облупившейся краской только что закончились реставрационные работы, и теперь здесь находится современный СПА-центр.

Вдохнуть жизнь в старый дом было непросто. Он был построен в 1903 году, и с 1975 года здесь не делали необходимого ремонта. Пришлось скрупулезно восстанавливать фасады, ремонтировать крышу и несущие конструкции. Зато теперь гости Кисловодска смогут отдыхать с таким же комфортом и пользой, как на популярных зарубежных СПА-курортах, а может, даже и лучше.

- Спасибо всем, кто принимал участие в реставрации. Это здание помнит многих выдающихся людей Российской Империи, последующих эпох. Хорошо, что мы сохранили его как санаторий, - подчеркнула Валентина Матвиенко на церемонии открытия.

Председатель Совета Федерации РФ отметила, что с каждым годом Кисловодск становится все красивее и благоустроеннее. Благодаря этому туристический поток постоянно увеличивается, но на достигнутом останавливаться нельзя.

- Важно и в дальнейшем продолжать развивать инфраструктуру города. Каждый приезд мы открываем что-то новое, радуемся новым памятникам, храмам и праздничным мероприятиям. Возрождение Кисловодска - заслуга местных жителей, которые являются настоящими патриотами своего дома. Также я хочу поблагодарить Владимира Владимирова, который занимается практической работой и вкладывает в город всю душу, - подытожила Валентина Матвиенко.