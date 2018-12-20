Ставропольские врачи и учителя стали больше зарабатывать

На Ставрополье выросли зарплаты у учителей, врачей и научных сотрудников. Оплата труда выросла от 0,4% до 73,5%. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Северо-Кавказстате, самый быстрый рост зарплат зафиксирован у научных сотрудников - на 73,5% больше. Теперь средний заработок в этой сфере - 45 013 рублей

Второе место по увеличению выплат досталось младшему медицинскому персоналу. Они теперь зарабатывают на 45,4% больше, а именно - 24 275 рублей.

На третьем месте по росту зарплат оказались преподаватели ВУЗов. Они получают в среднем 49 417 рублей, что на 35,3% больше, чем в прошлом году.

Самый маленький рост заработной платы отмечен у школьных учителей - всего 0,4%. Они зарабатывают 24 504 рубля. А самая низкая оплата труда у работников детских садов - 22 490 рублей.

Больше всего в крае зарабатывают врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское или фармацевтическое образование - 50 551 рубль. С прошлого года эта цифра увеличилась на 26,3%.

В ведомстве отметили, эти данные состоят не только из должностных окладов. В них входят все суммы выплат, надбавки, единовременные премии или гранты, а также оплата стоимости бесплатного жилья и коммуналки и выплаты на условиях внутреннего совместительства, совмещение профессий.