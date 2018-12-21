В ОБСЕ заявили о пытках геев в Чечне

Вольфганг Бенедек, докладчик Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предоставил отчет о якобы имевшим место "нарушениях прав человека в Чечне", где указал, что в республике происходят незаконные аресты, пытки, и преследования. Соответствующий документ можно прочесть на сайте международной организации.

Бенедек сделал выводы, что "в республике ограничивают свободу слова, неприкосновенность личной жизни, а также дискриминируют местных жителей по различным признакам, в том числе, сексуальной ориентации".

- В 2017 году были выявлены чистки, затрагивающие предполагаемых наркоманов. Кроме того, зафиксированы нарушения прав людей по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, - заявил докладчик после анализа отчетов правозащитных организаций.

Нашел докладчик ОБСЕ в Чечне и частое применение "коллективной ответственности, когда за незаконно задержанных людей, отвечают их родные без суда и следствия". Бенедек заявил, что постарается довести расследования по гонениям геев в Чечне до Международного уголовного суда в Гааге.