Кадыров пообещал завершить карьеру как глава Чечни

В интервью российскому телеканалу Рамзан Кадыров заявил, что видит себя только главой Чеченской республики и свою политическую карьеру завершит исключительно в этой должности.

Сказал, он "не такого уровня человек", чтобы заниматься министерскими делами или подаваться в президенты России.

- Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона, - пообещал Кадыров в эфире "Москва 24" и добавил, что сработается с любым приемником, которого назначит Владимир Путин.

Кстати, о переходе в правительство чеченский лидер заговорил с подачи журналистов еще в апреле, отвечая на вопрос о своем прозвище "министр исламских дел". Кадыров сказал тогда, что работа в министерстве трудная, нервная, требует постоянных командировок и подходит спокойным людям, поэтому заниматься ее он не собирается.

Напомним, Чечней Рамзан Кадыров руководит с 2007 года. Его переизбирали главой республики в 2011-м и по итогам голосования назначили на эту же должность в 2016-м.