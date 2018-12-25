24 декабря на Ставрополье двое мужчин устроили стрельбу. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах края, инцидент произошел в здании шубного цеха в Георгиевске. Согласно имеющейся информации, подозреваемые были вооружены травматическими пистолетами.

После перестрелки мужчины скрылись от сотрудников правоохранительных органах на автомобиле "ВАЗ-2112" с тонированными окнами.

Полицейские не смогли пока установить личность одного из стрелков, но уже известно, что второй участник пальбы родился в 1993 году. Силовики объявили план "Сирена" на территории Георгиевска.