2018-12-25T13:39:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье двое мужчин устроили стрельбу

Подозреваемые были вооружены травматическим оружием
Алена БЕЛЯЕВА
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24 декабря на Ставрополье двое мужчин устроили стрельбу. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах края, инцидент произошел в здании шубного цеха в Георгиевске. Согласно имеющейся информации, подозреваемые были вооружены травматическими пистолетами.

После перестрелки мужчины скрылись от сотрудников правоохранительных органах на автомобиле "ВАЗ-2112" с тонированными окнами.

Полицейские не смогли пока установить личность одного из стрелков, но уже известно, что второй участник пальбы родился в 1993 году. Силовики объявили план "Сирена" на территории Георгиевска.

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