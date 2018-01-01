Новый год 2019 в Ставрополе: как город отметил праздник

В новогоднюю ночь центр Ставрополя превратился в пешеходную зону, куда со всех сторон стекались сотни людей, чтобы у главной ёлки края вместе встретить наступление Нового 2019 года. И чем ближе была полночь, тем теснее становилось на площади Ленина.

Жители и гости краевого центра курсировали от "звёздного неба" на Александровской площади до "новогоднего леса", сверкавшего гирляндами перед сценой. Шумные компании торопились сделать праздничные фото, выбирая удачный ракурс, и пританцовывали то ли от холода, то ли от желания слиться с музыкой.

Новогоднее селфи под "звёздным небом"Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Именно на площади Ленина развернулись главные городские гуляния. А вообще, Ставрополь впервые праздновал Новый год на трёх уличных площадках: на этот раз масштабно отмечали праздник ещё в Парке Победы и на Владимирской площади.

За полчаса до заветного боя курантов людей становилось всё больше, а вместе с тем нарастал и поток поздравительных сообщений, которые транслировались на огромный экран. Признания в любви, поздравления, предложения руки и сердца перемешивались с праздничными картинками и фотографиями, как будто весь город общался в одном чате.

Горожане поздравили друг друга с Новым годомФото: Анна ИВЕРШИНЬ

Когда до полуночи осталось пять минут, весёлая разновозрастная толпа немного притихла, чтобы послушать новогоднее обращение президента. После речи Владимира Путина и двенадцатого удара курантов, вверх полетели конфетти, серпантин и брызги салюта.

Тысячи ставропольцев встретили Новый год у главной ёлки краяФото: Анна ИВЕРШИНЬ

Взрослые радовались, как дети, а дети счастливы и непосредственны, как могут только они. Знакомые и незнакомцы поздравляли друг друга с Новым годом, и желали, чтобы в наступившем 2019-м сбывались все заветные мечты.

Вместе с городом отмечал праздник на площади Ленина и глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Он старался не привлекать к себе внимания, но нашлось немало тех, кто узнал мэра и хотел с ним сфотографироваться. Оказалось, что Новый год градоначальник встречал здесь не впервые.

- В прошлом году мне понравилась сама атмосфера. Здесь она всё-таки праздничная и, мне кажется, она сближает… Мы все всегда входим в Новый год с желанием, чтобы он был лучше, чем предыдущий. Вот это то, чего хотелось бы всем пожелать. А из каких компонентов будет состоять этот хороший, великолепный, уже наступивший 2019 год, уже зависит от желания каждого из нас, и от тех усилий, которые мы приложим для того, чтобы эти желания сбылись, - напутствовал горожан и гостей Ставрополя Андрей Джатдоев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/684867" frameborder="0"></iframe> Ставрополь встречает 2019 год.Новый год у главной ёлки краяАнна ИВЕРШИНЬ

Хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека, игры и конкурсы продолжались в центре города почти до самого утра. По домам ставропольцы расходились с подарками и хорошим настроением.