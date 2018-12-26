Владимир Путин исполнит желание тяжелобольного ставропольского мальчика

Владимир Путин планирует еще до Нового года исполнить мечту 10-летнего ставропольца Коли Кузнецова, который очень хотел просто пожать руку Президенту России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, в начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России, где были представлены стенды благотворительных проектов. В рамках мероприятия волонтеры рассказали президенту о важном проекте под названием "Мечта со мной". В рамках этого движения активисты стараются выполнить желания тяжелобольных детей. Свои мечты ребята описывают в письмах и любой желающий может выбрать конверт, чтобы организовать праздник маленькому пациенту.

Глава государства взял все оставшиеся пять конвертов с желаниями детей и уже успел исполнить четыре из них. Владимир Владимирович организовал экскурсию на киностудию "Мосфильм" для Вероники, Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, Регина взяла у него интервью, а Арслан снял сюжет на президентском лайнере.

Теперь Владимиру Путину осталось лишь исполнить желание Николая, мечтающего о рукопожатии. Юный ставрополец лечится от тяжелой формы лейкоза и его родители надеются, что встреча с президентом добавит ему сил.