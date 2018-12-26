В детсаду Дагестана подрались мать и замзаведующая - видео

Мать двоих детей Оксана из дагестанского села Новый Хушет выложила в сеть видео с дракой в детском саду №21. На записи заместитель заведующей Гульнара Ибрагимовна

настойчиво вырывает у родительницы телефон. В кабинете поднимается крик и начинается потасовка:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/683988" frameborder="0"></iframe> Видео с дракой в детском саду Дагестана разлетелось по интернету.

Со слов Оксаны, затеяла драку сотрудница детского учреждения. Говорит, Гульнара Ибрагимна набросилась из-за съемки. Без камеры женщина доказывала матери, что никаких документов на детей та не приносила, а значит выдать номерок нельзя. Оксана же доказывала, что все приносила, а значит детей не оформили из-за безалаберных сотрудников, потерявших документы.

- Я достала телефон и попросила сказать все на камеру. А она начала отбирать его и позвала своих подчененных. Одна из них меня держала, а сама Гульнара тянула за волосы и пыталась отобрать телефон! - рассказывает девушка. - В итоге она его забрала и отдала третьей, чтобы та удалила видео. Но удалить видео не получилось. Осознав, что они попались, меня закрыли в кабинете и начали слёзно просить удалить видео.

Источник в детсаду опровергает сказанное и заявляет, что родительница 40 минут мурыжила замзаведующую, а потом подстроила драку, чтобы без очереди устроить детей. Эту версию, со слов собеседника, могут подтвердить и воспитатели, и родители воспитанников, у которых в тот день проходил новогодний утренник.

- Конфликт произошел еще в пятницу прошлой недели. Уже при участковых родительница звонила своей соседке, которая подтвердила, что якобы оставила документы в открытом кабинете, не дожидаясь сотрудника, - говорит работница детского сада села Новый Хушет. - Никаких документов мы не видели. На следующий день мы звонили девушке, чтобы уладить все мирно. Но она пригрозила выложить видео, если ей не дадут номерок на детей, не починят телефон и не купят белье. Причем здесь белье - не понятно. Она была в шубе. Мы отказали.

Собеседник добавляет, что замзаведующая на Оксану подала в суд, потому что у нее в драке вырвали серьгу и поцарапали шею.