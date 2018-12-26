Чеченский боевик «Аль-Каиды» собирался устроить теракт в Турции на Новый год

В турецкой провинции Адана в ходе спецоперации полицейские задержали уроженца Чечни. Правоохранители уверены, что мужчина причастен к сирийским боевикам из местной ячейки «Аль-Каиды». По заданию террористов, он готовил взрыв на Новый год, предположительно в столице Турции — Стамбуле.

Как сообщает турецкое издание «Haber Turk», подозрение на уроженца Чечни А.Г. пало из-за его отпечатков пальцев, обнаруженных в квартире известного террориста и боевика Абдулгадира Машарипова. Он, в костюме Санта Клауса, устроил бойню в клубе «Рейна» в 2017 году.

После этого своё расследование начала Генпрокуратура Турции. Оказалось, что гражданин России состоит в экстремистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам»*, которая непосредственно координируется сирийской ячейкой «Аль-Каиды». Считается, что отпечатки пальцев в доме Маршипова свидетельствуют о том, что террорист некоторое время жил там, подготавливая теракт на Новый год. Также известно, что он находился в дружеских отношениях с боевиком.

У подозреваемого нашли коллекцию компрометирующих снимков. Фото: Генпрокуратура Турции

Предполагаемого экстремиста нашли в провинции Адана. Во время задержания у него нашли поддельные сирийские и турецкие документы, и компрометирующие фото на цифровых носителях. На них А.Г. находится в лагере сирийских боевиков. Кроме того, у него нашли фотографии и технологические инструкции для изготовления бомбы.

Согласно информации спецслужб, уроженец Чечни собирался из Аданы отправиться в Стамбул, где, вероятнее всего, и планировалось организовать взрыв. После этого боевик надеялся бежать в Европу.

У подозреваемого нашли коллекцию компрометирующих снимков. Фото: Генпрокуратура Турции

Сейчас А.Г. арестован судом до окончания следствия. Правоохранители продолжают сбор улик и проверяют его причастность к другим преступлениям.

Напомним, что трагедия в стамбульском клубе «Рейна» произошла в новогоднюю ночь 2017 года. Уроженец узбекистана Абдулгадир Машарипов в костюме Сента Клауса и с автоматом застрелил охранника заведения, после чего ворвался внутрь и открыл беспорядочный огонь по толпе отмечающих праздник посетителей. В результате погибли 39 человек, ещё 69 получили огнестрельные ранения.

*«Аль-Каида», «Хайят Тахрир аль-Шам» — террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации.

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