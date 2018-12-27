В Дагестане за издевательство над женщиной осудили полицейских спецроты

В Дагестане к тюремным срокам приговорили экс-полицейских специальной роты республиканского МВД.

В марте 2013 года четверо сотрудников избили доцента кафедры электронных СМИ местного госуниверситета. Под дулом автомата Патимат Ибрагимову вытолкали из квартиры, закрыли в служебной "ГАЗели" и стали пытать, обмотав скотчем.

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представитель Советского районного суда Махачкалы Мурад Магомедов, за превышение должностных полномочий и незаконное лишение свободы осудили капитана полиции и командира спецроты МВД Махачкалы Мухтара Магомедова, старших сержантов полиции Фикрета Саидова и Махача Магомедова, младшего сержанта Арсланали Магомедова. Всем дали 3 года и 6 месяцев тюрьмы в колонии общего режима. Им также запрещено будет работать в правоохранительных органах еще 2 года после освобождения.

По обвинительному приговору от сентября 2017 года, женщину пытали по поручению на тот момент старшего следователя Следственного комитета по СКФО Арслана Курбаналиева. В заявлении говорилось, что Патимат Ибрагимова попыталась выставить из своей квартиры двоюродного брата Курбаналиева, который занял ранее пустовавшую жилплощадь на птичьих правах. И Араслан Курбаналиев попросил своих знакомых из спецроты с этим разобраться.

В итоге, Курбаналиева осудили по другому делу - за мошенничество на 7 млн рублей. За деньги он предлагал родственникам подсудимых закрывать следствие.

Приговором Советского районного суда Махачкалы, ему назначили 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, штраф в миллион рублей и лишение права служить в полиции. Еще экс-следователя лишили звания майора юстиции.