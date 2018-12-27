Чеченский шахматист обыграл чемпиона мира: Магнус Карлсен в ужасе выбежал из зала

Чеченский гроссмейстер поставил действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в неловкое положение. Титулованный норвежец не просто проиграл партию — он, от волнения, не уследил за временем. Сенсация произошла на чемпионате мира по быстрым в шахматам в Санкт-Петербурге.

Первый день турнира для Карлсена закончился плачевно — из четырёх партий Карлсен проиграл две. При этом чеченский гроссмейстер Адам Тухаев ставил перед соперником такие сложные задачи, что у чемпиона мира просто закончилось время. Такого с Магнусом не случалось уже много лет, поэтому игрок был невероятно сконфужен.

— Сколько я себя помню, такой плохой игры я не показывал никогда. Удалось взять всего три очка, но могло бы быть ещё хуже. Мне нужно подготовится к четвергу, чтобы выйти с другим настроем. Шансы ещё есть. Я не считаю, что это не кризис, но мне просто необходимо восстановить силы, придти в себя. Я очень надеюсь, что у меня получится изменить отношение и сыграть на своём уровне, — пытался оправдаться Карлсен перед журналистами.

Очевидцы сообщают, что после поражения норвежский гроссмейстер был в растерянности.

— Он нервно расхаживал по залу с пустым, потерянным взглядом, потом выбежал, стремительно расхаживал среди зрителей. Когда к нему пытались подойти зрители, просили фото — Карлсен просто не слышал. Он был подавлен неожиданным поражением, — цитирует гроссмейстера Эльмиру Мирзоеву «Советский Спорт».

Стоит отметить, что на чемпионате играют не в классические соревновательные шахматы, а в рапид — более динамичный вид игры. В таком случае партия длится от 15 до 60 минут, у игроков меньше времени на раздумья. Сейчас действующим чемпионом мира по рапиду является индийский шахматист Вишванатан Анад. Однако сам Карлсен очень силён в этом соревновательном виде и дважды становился чемпионом мира — в 2014 и 2015 годах.