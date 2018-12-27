Ставропольские гандболистки порадовали болельщиков новогодней фотосессией

Как можно не любить женский гандбол?! Один раз побывав на матче, вы будете преданным фанатом этой игры на долгие годы. Накал страстей, напряженная борьба и, конечно, эффектные спортивные девушки.

Специально для читателей «Комсомольской правды» одни из самых красивых гандболисток страны - спортсменки клуба «Ставрополье» - переоделись в праздничные наряды. А также рассказали, как проводят свободное время, и о чем мечтают.

Жарко может быть не только на площадке! Если у вас нет новогоднего настроения, то посмотрите эти фото:

Анастасия Зотина, 21 год. Родной город: Волгоград.

Анастасия ЗотинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правая полусредняя гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта международного класса.

Чемпион России по пляжному гандболу. Вице-чемпион Европы по пляжному гандболу среди молодежи. Игрок национальной сборной России по пляжному и классическому гандболу.

- Свободное время провожу с мужем и друзьями. Нравится ходить в кино, читать книги и отдыхать в теплых странах. Мечтаю создать большую счастливую семью и выиграть олимпийское «золото»

Анастасия ЗотинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зурета Коблева, 22 года. Родной город: Сочи.

Зурета КоблеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Разыгрывающая гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта, капитан команды.

- В свободное время хожу в кино, встречаюсь с друзьями и смотрю сериалы.

Зурета КоблеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Елена Лунина, 19 лет. Родной город: Тольятти.

Елена ЛунинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Левая полусредняя гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- Свободное время провожу с друзьями, хожу в кино и мечтаю о великом.

Елена ЛунинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Виолетта Голец, 21 год. Родной город: Тольятти.

Виолетта ГолецФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Разыгрывающая гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта. Серебряный призер Чемпионата России.

- Люблю читать и смотреть сериалы. Мечтаю побывать в Италии.

Виолетта ГолецФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кристина Сорокина, 19 лет. Родной город: Ростов-на-Дону.

Кристина СорокинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Левая полусредняя гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта. Вице-чемпионка России среди молодежи. Выступала за молодежную сборную России.

- Люблю музыку, поэзию и узнавать что-то новое. Свои мечты предпочитаю держать в тайне.

Кристина СорокинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Марина Гуторова, 28 лет. Родной город: Ставрополь.

Марина ГутороваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Голкипер гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта.

- Так как большую часть времени занимает тренировочный процесс, то каждую свободную минуту я посвящаю близким и родным людям.

Марина ГутороваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дарья Ламзина, 23 года. Родной город: Санкт-Петербург.

Дарья ЛамзинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Голкипер гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта.

- Люблю шопинг и мечтаю попасть в состав национальной сборной России.

Дарья ЛамзинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Елена Стрельцова, 22 года. Родной город: Санкт-Петербург.

Елена СтрельцоваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правая крайняя гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта.

- Увлекаюсь чтением фантастики, мечтаю побывать в Австралии.

Елена СтрельцоваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Варвара Юрьева, 20 лет. Родной город: Тольятти.

Варвара ЮрьеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Разыгрывающая гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- Люблю прогулки, кино и шопинг. А еще мне очень нравится готовить и экспериментировать с блюдами.

Варвара ЮрьеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Елизавета Собина, 23 года. Родной город: Ставрополь.

Елизавета СобинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Линейная гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- Увлекаюсь походами в кино и выкладыванием картин из страз, мечтаю в одиночку пойти в кругосветное путешествие.

Елизавета СобинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Галина Никифорова, 22 года. Родной город: Ставрополь, Астрахань.

Галина НикифороваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правая полусредняя гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта.

- Занимаюсь визажем (дипломированный специалист), нравиться читать детективы, гулять с любимым мопсом Джеки и, конечно, проводить как можно больше времени со своими родными. Мечтаю о путешествиях и хочу объехать весь мир!

Галина НикифороваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Анна Степаненко, 23года. Родной город: Тольятти.

Анна СтепаненкоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Голкипер гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- Увлекаюсь чтением книг, мечтаю выучить 3 иностранных языка (английский, французский и испанский).

Анна СтепаненкоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ангелина Хвостунцева, 19лет. Родной город: Волгоград.

Ангелина ХвостунцеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правая крайняя гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта.

- Люблю читать и смотреть сериалы!

Ангелина ХвостунцеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Анастасия Пастух, 22 года. Родной город: Ставрополь.

Анастасия ПастухФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Левая полусредняя гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта.

- Все свободное от спорта время провожу с близкими и родными людьми, мечтаю поплавать с дельфинами.

Анастасия ПастухФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Алина Иринина, 23 года. Родной город: Тольятти.

Алина ИрининаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Линейная гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- Люблю рисовать и смотреть фильмы. Предпочитаю пешие прогулки и мечтаю побывать в Ватикане.

Алина ИрининаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Екатерина Королёва, 20 лет. Родной город: Ставрополь.

Екатерина КоролёваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Левая крайняя гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- Свободное время провожу в кругу близких и друзей. Обожаю своего маленького друга Валеру - это кот. Он умеет скрасить даже самый сложный день.

Екатерина КоролёваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Екатерина Нефедова, 22 года. Родной город: Ярославль.

Екатерина НефедоваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правая полусредняя гандбольного клуба «Ставрополье», мастер спорта.

- Свободное время провожу с друзьями, увлекаюсь хоккеем.

Екатерина НефедоваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Виктория Сутягина, 20 лет. Родной город: Москва.

Виктория СутягинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Левая крайняя гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- Люблю прогулки, посещать кинотеатры, увлекаюсь музыкой и играю на гитаре.

Виктория СутягинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дарья Шебалкова, 20 лет. Родной город: Раменское.

Дарья ШебалковаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Разыгрывающая гандбольного клуба «Ставрополье», кандидат в мастера спорта.

- В свободное время очень люблю готовить. Мечтаю побывать в Испании и Италии.

Дарья ШебалковаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Анастасия Сорокина, 18 лет. Родной город: Санкт-Петербург.

Анастасия СорокинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Голкипер гандбольного клуба «Ставрополье», 1-й разряд.

- Свободное время провожу с друзьями, хожу в кино и читаю книги.