Учёные поделились уникальными кадрами охоты кавказского барса в Северной Осетии

Учёные института проблем экологии и эволюции РАН опубликовали уникальные кадры охоты кавказского барса на территории Северной Осетии. В объектив камеры попала самка по кличке Волна — одна из двух особей редчайшего в регионе вида.

Кавказские барсы (переднеазиатские леопарды) являются символом Северной Осетии. Поэтому сейчас учёные пытаются восстановить популяцию животных, которые практически полностью исчезли с территории республики. Лишь иногда редкие особи забредают сюда из других регионов.

Кадры, снятые камерой в Севео-Осетинском заповеднике, вдохновили учёных. Стало понятно, что один из двух завезённых летом леопардов успешно акклиматизировался в республике.

— Согласно данным мониторинга, за минувшие полгода Волна постоянно добывала крупных диких копытных. Основу её рациона составляли серны. По оценке ведущего зоолога заповедника Павла Вейнберга, группировка этого вида копытных на участке, где обитает самка кавказского барса, составляет более 200 особей, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Кавказский барс Волна на охоте.

Благодаря фотоловушке учёные узнали, что Волна не только успешно охотится, но и с лёгкостью сохраняет свою добычу. На этот раз ей удалось оставить ни с чем медведя, который пришёл на запах крови. Волна, благодаря своей хитрости и ловкости, смогла спрятать серну так, что крупный хищник не смог до неё добраться.

— Самки леопарда очень тщательно прячут свою добычу от других хищников-конкурентов, таких как медведь и волк. На кадрах фотоловушки можно видеть, что к месту ее добычи приходил медведь, но уже после того, как она ее перепрятала. В результате тому ничего не досталось, — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника института проблем экологии и эволюции РАН Хосе Антонио Эрнандеса-Бланко.

А вот с другим выпущенным на волю леопардом — самцом Эльбрусом, могла случиться беда. Его спутниковый ошейник уже больше недели показывает одну и ту же дислокацию недалеко от границы России и Южной Осетии. Либо животное потеряло ошейник, либо имеет место какой-то технический сбой. Последним вариантом, о котором учёные пока даже не хотят думать, является смерть животного.

В данный момент экспедицию к месту, на которое указывает ошейник, учёные послать не решаются. Кавказский барс ушёл в горы, где очень высока опасность лавин. Однако обещают, что, как только ситуация измениться, группа немедленно отправится на поиски Эльбруса.