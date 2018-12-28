2018-12-28T09:27:47+03:00
Общество

Рамзан Кадыров вернет в Россию из Ирака тридцать детей

Все это - сыновья и дочери наших сограждан, ранее бежавших к террористам
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: Vk.comФото: Vk.com
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в соцсетях о возвращении 30 декабря из Ирака на родину сразу 30 российских детей. Ранее этих малышей увезли на Ближний Восток их родители, бежавшие к террористам.

Некоторые из ребят, родились уже на территории, ранее подконтрольной запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. После разгрома террористов их родители либо погибли, либо попали в иракские тюрьмы. А дети попали в приюты.

Сейчас Россия настойчиво через иракские суды добивается возвращения своих маленьких граждан домой. В каждом конкретном случае надо доказать российское гражданство малыша. Активную работу в этом направлении ведет Рамзан Кадыров.

- Тридцатого декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится специальный самолёт с 30 мальчиками и девочками на борту. Привезут три ребёнка из Чечни, по одному ребенку из Москвы, Пензы, а 24 из Дагестана, - написал Кадыров в социальных сетях.

Детей после возвращения в Россию передадут их ближайшим родственникам. Глава Чечни подчеркнул, что возвращение российских детей - это результат "титанической работы" за год по личному поручению президента России Владимира Путина.

- Эта работа не прекращалась ни на минуту. Но рассказать о нем, мы не могли. Любое неостороженно брошенное слово, неосторожно сделанный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях спецоперации общественности не сообщалось, - заявил глава Чечни.

Кадыров за содействие в возвращении детей поблагодарил министров иностранных дел и обороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анну Кузнецову.

КСТАТИ

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в приюте Ирака могут находиться до 120 детей из России и стран СНГ.

Глава Чечни также пообещал оказать помощь в возвращении малышей на родину.

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