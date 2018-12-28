2018-12-28T12:51:44+03:00
Происшествия

В Дагестане на видео попала лавина, снёсшая грузовик

К счастью, водитель большегруза успел убежать [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Лавина снесла грузовик Volvo. Фото: кадр видеоЛавина снесла грузовик Volvo. Фото: кадр видео
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В Тляратинском районе Дагестана на видео попала лавина, снёсшая грузовик Volvo. Водитель большегруза вовремя заметил опасность и успел убежать.

Как рассказали «КП - Северный Кавказ» очевидцы событий, инцидент произошёл днём 27 декабря. Из-за обильных осадков в районе 6 километра трассы «Анцух — Тлярата» сошла лавина. Автомобилистам очень повезло, что убийственная снежная масса не успела набрать скорость, и большинство водителей успели отогнать машины на сравнительно безопасное расстояние.

Спиной удача повернулась к водителю большегруза Volvo. Мужчина не успел спасти припаркованное на обочине транспортное средство — только выскочить из машины. После этого её накрыло снегом и снесло. В итоге никто не пострадал.

Информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан, из-за природного катаклизма на трассе образовался затор. Через несколько часов на место происшествия приехала снегоуборочная техника и освободила грузовик из снежного плена.

На данный момент трассу удалось расчистить, большегруз извлекли из-под завалов. Фура выдержала нагрузку и получила незначительные повреждения. После спасения автолюбитель смог продолжить свой путь.

Лавина снесла большегруз в Дагестане.

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