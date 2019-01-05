Раненый в голову трехлетний мальчик из Дербента умер

Печальные известия пришли из Дербентской центральной больницы, в реанимации которой в анатомической коме лежал трехлетний Шамиль. Мальчика с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом и пулей у основания головного мозга привезли хирургам в 00.10 часов 1 января наступившего 2019 года.

На улице вместе с отцом Вадимом и соседями они смотрели новогодний салют. Внезапно ради веселья какой-то парень начал стрелять из огнестрельного оружия одновременно залпам фейерверка. Одна из пуль по роковой случайности пробила голову маленькому Шамилю и превратила праздник в сущий кошмар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/685144" frameborder="0"></iframe> Главе республиканского минздрава рассказали о состоянии малыша.

Родители через соцсети стали кричать о помощи сыну, надеясь, что их услышат в Москве. Министерство здравоохранения Дагестана к тому моменту уже договаривалось с ведущими клиниками России о сотрудничестве. Сделать все для спасения тяжелого пациента пообещали хирурги из Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля, нейрохирургии имени Бурденко и института скорой помощи Склифосовского. Дистанционно они консультировали коллег из Дагестана, давали рекомендации и вместе с врачами из Дербента надеялись, что мальчик выкарабкается. Накануне реаниматолог из НИИ имени Склифосовского пообещал даже прилететь в республику и лично приложить все усилия для его выздоровления.

Но сейчас стало известно, что Шамиль умер. Малышу, напомним, было всего три года.

- Шамиль Турабов. Его сердце остановилось. Ещё двадцать минут реаниматологи пытались вернуть Шамиля к жизни. Пуля не оставила ребёнку шансов, - сказали врачи. - Коллектив Центральной больницы города Дербента выражает соболезнования родителям ребёнка, его родным и близким. Это потеря для всех нас.

Стрелка еще ищут. По извлеченной из головы пуле полицейские обещают точно установить, кто и из чего стрелял ради развлечения в последнюю для Шамиля новогоднюю ночь.