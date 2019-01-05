2019-01-05T19:35:13+03:00
Общество

Возвращенных из Ирака детей отправили к родным на Северный Кавказ

После лечения в московской клинике малышей встречают родственники в Чечне, Дагестане и КБР
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте России по правам ребенкаФото: пресс-служба Уполномоченного при президенте России по правам ребенка
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После лечения в столичном медцентре имени Сербского возвращенных из Ирака детей отправляют к родным.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Уполномоченного при президенте России по правам ребенка, 5 детей встречают бабушки и дедушки в Чечне, одного малыша забрали домой в Кабардино-Балкарию и еще одного - в Татарстан, а 23 ребенка ждут родственники в Дагестане. С сегодняшнего дня за их здоровьем будут следить врачи уже местных больниц и поликлиник.

- Чтобы вернуть детей на Родину, нашими специалистами была проделана огромная работа. Теперь с семьями на местах будут работать специалисты. Самое главное - это то, что жизни детей теперь ничего не угрожает и у них появился шанс на полноценное детство, на нормальную жизнь. Уполномоченные по правам ребенка в регионах готовы оказать всю необходимую помощь, поддержку семьям, - приводит ведомство слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Маленькие россияне, напомним, многое пережили. Сидели вместе с матерями в тюрьмах, не спали из-за взрывов бомб. Многие не знают мирной жизни с младенчества. "Возвращенцам" от 4 до 15 лет. Дети родились в России, но были вывезены к боевикам завербованной родней.

Сейчас под заключением в Багдаде сидят еще 57 россиянок. Все последовали на войну за мужьями. С ними тяготы заточения переживают 115 (!) детей. Многие увидели свет уже в Ираке. Правозащитники, включая чеченских, активно занимаются их освобождением.

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Среди них - одна семья с Северного Кавказа. Остальные - из самых разных регионов [видео]

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