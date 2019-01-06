2019-01-06T13:23:29+03:00
Происшествия

На Ставрополье разбился автобус из Азербайджана: 10 пострадавших

Всех получивших травмы срочно доставили в больницы
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: ГИБДД СКФото: ГИБДД СК
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В Левокумском районе Ставропольского края в крупное ДТП попал минивэн с гражданами Азербайджана. По предварительной версии, 6 января около 10 часов 30 минут на 184 километре трассы «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды» водитель минивэна «Мерседес» по неустановленной пока причине не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате автоаварии в больницу доставлены 10 человек - все граждане Азербайджана. Среди пострадавших один ребёнок - малышу примерно полтора года.

На место срочно выехали сотрудники "Скорой помощи". Трое раненых доставлены в больницу Буденновска, остальные остаются в районной больнице. Всем оказывают необходимую помощь медики.

Сотрудниками полиции установлено, что количество пассажиров, согласно конструкции автобуса, должно было составлять семь человек. Однако, в транспортном средстве в момент ДТП в салоне ехали девять пассажиров, что запрещено законом.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняется откуда именно ехал микроавтобус. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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