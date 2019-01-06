В роддоме Ингушетии ребенку заклеили рот пластырем.

Громкий скандал в социальных сетях вызвал видеоролик из перинатального центра в Ингушетии.

На видео автор съемки показала младенца с соской, прикрепленной ко рту лейкопластырем. Закадровый женский голос сообщил, что ребенок этот лежит в отделении патологии новорожденных. Малышу медики якобы заклеили рот, чтоб не кричал, и оставили в холодной палате.

Инцидентом в роддоме Ингушетии заинтересовалась не только общественность, но и правоохранители, и руководители региона. На официальном аккаунте перинатального центра Ингушетии в Instagram было опубликовано специальное опровержение того, что над мальчиком могли издеваться врачи.

- Съемки велась в палате пациенткой нашего отделения. Женщина выбрала момент, когда медсестра ушла в соседнюю палату по работе, - рассказала главврач родильного центра Хади Угурчиева. - Медсестры не было на месте всего несколько минут. Мы полагаем, что пластырь был намерен закреплен у рта ребенка самой этой пациенткой. Зачем женщина это сделала - устанавливается. Ведется проверка, подробности ЧП устанавливаются.

Как уже выяснили медики, физический вред здоровью ребенка этим происшествием не был нанесен. Мальчик, попавший на скандальное видео, родился недоношенным в этом сентябре с массой чуть больше килограмма. Сейчас общее состояние новорожденного оценивается как средней тяжести, но малыш постепенно набирает вес.