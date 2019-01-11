За что убили русскую женщину в Ингушетии

В Ингушетии полицией задержан убийца местной жительницы русской национальности Елены Русавиной. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по республике.

Напомним, 6 января 2019 года на автомобильном рынке в небольшом селении Зязиков-Юрт Малгобекского района была застрелена 54-летняя женщина, продававшая здесь запчасти. Убийце удалось скрыться на автомобиле. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователи выяснили, что к убийству причастен 33-летний местный житель, брат ее покойного мужа Закри Евлоев из Зязиков-Юрта. Дома у него был найден при обыске пистолет калибра 7,62 миллиметра, из которого была убита женщина. Также был обнаружен белый автомобиль, на котором мужчина скрылся с места преступления.

Фото с места убийства. МВД РИ

В совершенном преступлении Евлоев сознался. По предварительным данным, мужчина был должен родственнице крупную сумму денег. Но вместо того, чтоб отдавать долг, решил застрелить ее.

Как уточняют правоохранители, Елена Русавина родилась и выросла в Ингушетии, всю свою жизнь прожила в самом крупном городе республики - Назрани, была мусульманкой по вере. У нее остались трое детей. Муж Елены Русавиной несколько лет назад погиб при случайном взрыве газового баллона.

Расследование преступления продолжается. Идет выяснение всех подробностей убийства на рынке в Зязиков-Юрте.