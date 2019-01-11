В Дагестане ликвидированы три вооруженных террориста, напавшие на сотрудников ДПС

В Дагестане силовики ликвидировали вооруженных бандитов, планировавших атаковать пост ДПС.

- Сегодня около 18.00 на участке Кизилюрт – Махачкала трассы «Кавказ» группа вооруженных боевиков на автомобиле ВАЗ 2107 попыталась напасть на пост сотрудников ДПС, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Атака бандитов была отбита. Стражи порядка начали погоню за удиравшими боевиками. В ходе преследования машина террористов была обнаружена у селения Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. В ответ на законное требование полицейских остановить автомобиль, бросить оружие и сдаться правосудию, бандиты начали стрелять из автоматов.

В результате последовавшего боя трое преступников были нейтрализованы. В их автомобиле обнаружены два брошенных автомата, пистолет и другие боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей, по информации НАК, нет.

Идет выяснение личностей убитых бандитов. По предварительным данным, это местные жители, состоявшие в одной из подпольных бандгрупп. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.