2019-01-11T20:58:49+03:00
Происшествия

В Дагестане ликвидированы три вооруженных террориста, напавшие на сотрудников ДПС

Боевики были уничтожены после длительной погони
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане ликвидированы три вооруженных террориста, напавшие на сотрудников ДПСВ Дагестане ликвидированы три вооруженных террориста, напавшие на сотрудников ДПСФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане силовики ликвидировали вооруженных бандитов, планировавших атаковать пост ДПС.

- Сегодня около 18.00 на участке КизилюртМахачкала трассы «Кавказ» группа вооруженных боевиков на автомобиле ВАЗ 2107 попыталась напасть на пост сотрудников ДПС, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Атака бандитов была отбита. Стражи порядка начали погоню за удиравшими боевиками. В ходе преследования машина террористов была обнаружена у селения Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. В ответ на законное требование полицейских остановить автомобиль, бросить оружие и сдаться правосудию, бандиты начали стрелять из автоматов.

В результате последовавшего боя трое преступников были нейтрализованы. В их автомобиле обнаружены два брошенных автомата, пистолет и другие боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей, по информации НАК, нет.

Идет выяснение личностей убитых бандитов. По предварительным данным, это местные жители, состоявшие в одной из подпольных бандгрупп. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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