В Ингушетии неизвестные обстреляли машину начальника ЦПЭ МВД

В Сунженском районе Ингушетии неизвестные из автоматов обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) республиканского МВД. Трое полицейских получили ранения. Ставший целью преступников Ибрагим Эльджаркиев не пострадал.

— Да, произошло покушение. Напали на трассе, в нескольких километрах от границы с Чечнёй. Эльджаркиев возвращался из поездки в соседний регион, когда его догнала отечественная легковушка. Неизвестные открыли по машине огонь из автоматов. Сам начальник ЦПЭ не пострадал, — сообщил «КП - Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных структурах региона.

Трое полицейских, сопровождавших начальника ЦПЭ, получили огнестрельные раны. Их срочно доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы в Назрани. Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, медики борются за их жизнь.

На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства нападения. Уже установлено, что стреляли из «Гранты», теперь правоохранители ищут машину. Назначена проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.