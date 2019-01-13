Ради ручной пумы супруги из Москвы отправились в путешествие на Северный Кавказ

Супруги Марина и Сергей устроили незабываемые каникулы для своей любимицы Ирмы. Так парочка из Москвы зовет ручного горного льва, который остался не у дел после закрытия одного из зоопарков и стал добрым приятелем их рыжего кота Ричарда.

Будь кошки большими или маленькими, а все равно любят одно и тоже Фото: соцсети

Ради Ирмы супруги даже проделали путь в тысячи км, чтобы показать питомцу величественные горы Северного Кавказа. Фото из Приэльбрусья Марина с Сергеем выложили в аккаунт Ирмы в инстаграме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/686022" frameborder="0"></iframe> Ирма в горах.

Оказалось, у хищницы больше 50 тысяч подписчиков! И за ее жизнью следят не только россияне, но также иностранцы из далеких стран.

irma_pumacat У Ирмы есть личная страница в instagram

- Первый день Ирма отходила с дороги и акклиматизировалась, поэтому погуляли мало. Но потом зайка тут прям расцвела и начала скакать по деревьям и прыгать по сугробам, как котёнок! Ей тут очень нравится! - подписали кадры с прогулок пумы в соцсети.

В горах Кабардино-Балкарии пума с хозяевами встретила Новый год и вот уже больше двух недель купается в снегу, наслаждаясь нетронутой природой.

Горной львице, кстати, очень повезло с хозяевами. Она не сидит в клетке или вольере, ходит на тренировки, много гуляет и катается по миру.

Такой жизни обзавидуешься. Фото: соцсети

На еду и развлечения для своей большой кошки пара не жалеет ни денег, ни сил, ни времени.