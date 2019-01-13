2019-01-13T14:04:48+03:00
Общество

Ради ручной пумы супруги из Москвы отправились в путешествие на Северный Кавказ

Хищница по имени Ирма впервые окунулась в родную стихию гор [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Хищница живет в Москве, но не сидит на месте. Фото: соцсетиХищница живет в Москве, но не сидит на месте. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Супруги Марина и Сергей устроили незабываемые каникулы для своей любимицы Ирмы. Так парочка из Москвы зовет ручного горного льва, который остался не у дел после закрытия одного из зоопарков и стал добрым приятелем их рыжего кота Ричарда.

Будь кошки большими или маленькими, а все равно любят одно и тоже Фото: соцсети

Будь кошки большими или маленькими, а все равно любят одно и тоже Фото: соцсети

Ради Ирмы супруги даже проделали путь в тысячи км, чтобы показать питомцу величественные горы Северного Кавказа. Фото из Приэльбрусья Марина с Сергеем выложили в аккаунт Ирмы в инстаграме.

Ирма в горах.

Оказалось, у хищницы больше 50 тысяч подписчиков! И за ее жизнью следят не только россияне, но также иностранцы из далеких стран.

irma_pumacatirma_pumacat
У Ирмы есть личная страница в instagram
3451 отметок «Нравится»69 комментариевInstagram

- Первый день Ирма отходила с дороги и акклиматизировалась, поэтому погуляли мало. Но потом зайка тут прям расцвела и начала скакать по деревьям и прыгать по сугробам, как котёнок! Ей тут очень нравится! - подписали кадры с прогулок пумы в соцсети.

В горах Кабардино-Балкарии пума с хозяевами встретила Новый год и вот уже больше двух недель купается в снегу, наслаждаясь нетронутой природой.

Горной львице, кстати, очень повезло с хозяевами. Она не сидит в клетке или вольере, ходит на тренировки, много гуляет и катается по миру.

Такой жизни обзавидуешься. Фото: соцсети

Такой жизни обзавидуешься. Фото: соцсети

На еду и развлечения для своей большой кошки пара не жалеет ни денег, ни сил, ни времени.

В день Ирма съедает 1,5 кг мяса

В день Ирма съедает 1,5 кг мяса

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове
Ранее житель Украины поглумился над трагедией в Магнитогорске и запустил "фейк" о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне"
Новости 24
В Дагестане авария унесла жизнь двоих человек
На ставропольском нефтезаводе из-за пожара пострадали трое рабочих
На Ставрополье парень стащил десятки тысяч у бабушки подруги
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов
В сельском пивбаре обокрали ставропольца
ФСБ задержала одного из руководителей дагестанского Водоканала
Фотограф из Дагестана стал победителем конкурса National Geografic
В Ингушетии почти треть годового бюджета пойдёт на зарплаты чиновникам
В Пятигорске замначальника госпиталя предложил сержанту откосить и поплатился
В Ставрополе на видео сняли драку водителя маршрутки с пьяным пассажиром
Жителей Дагестана просят помочь в поисках 16-летней девушки
В Дагестане тройная авария унесла жизни трёх человек
В Пятигорске джип отправил 81-летнюю пенсионерку в реанимацию
В Ставрополе из-за детских игр сгорела квартира
В Черкесске вооруженные грабители налетели на пекаря
Трех осетинок ищут из-за связи с террористами
В Ессентуках чествовали героев освобождения города от немецкой оккупации
В Чечне насмерть сбили шестилетнюю девочку