Ради ручной пумы супруги из Москвы отправились в путешествие на Северный Кавказ
Супруги Марина и Сергей устроили незабываемые каникулы для своей любимицы Ирмы. Так парочка из Москвы зовет ручного горного льва, который остался не у дел после закрытия одного из зоопарков и стал добрым приятелем их рыжего кота Ричарда.
Будь кошки большими или маленькими, а все равно любят одно и тоже Фото: соцсети
Ради Ирмы супруги даже проделали путь в тысячи км, чтобы показать питомцу величественные горы Северного Кавказа. Фото из Приэльбрусья Марина с Сергеем выложили в аккаунт Ирмы в инстаграме.
Ирма в горах.
Оказалось, у хищницы больше 50 тысяч подписчиков! И за ее жизнью следят не только россияне, но также иностранцы из далеких стран.
- Первый день Ирма отходила с дороги и акклиматизировалась, поэтому погуляли мало. Но потом зайка тут прям расцвела и начала скакать по деревьям и прыгать по сугробам, как котёнок! Ей тут очень нравится! - подписали кадры с прогулок пумы в соцсети.
В горах Кабардино-Балкарии пума с хозяевами встретила Новый год и вот уже больше двух недель купается в снегу, наслаждаясь нетронутой природой.
Горной львице, кстати, очень повезло с хозяевами. Она не сидит в клетке или вольере, ходит на тренировки, много гуляет и катается по миру.
Такой жизни обзавидуешься. Фото: соцсети
На еду и развлечения для своей большой кошки пара не жалеет ни денег, ни сил, ни времени.
В день Ирма съедает 1,5 кг мяса
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»