2019-01-14T15:48:11+03:00
Происшествия

На Ставрополье возбудили уголовное дело против депутата краевой думы

Алексея Назаренко и его приятельницу обвиняют в попытке ограничить конкуренцию и нажиться на госзаказах
Антон Шаповалов
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На Ставрополье возбудили уголовное дело против депутата краевой думы Алексея НазаренкоНа Ставрополье возбудили уголовное дело против депутата краевой думы Алексея Назаренко
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14 января руководитель краевого управления Следственного комитета РФ открыл уголовное дело по 178 статье УК ("ограничение конкуренции"). Фигурантами стали генеральный директор “Кавказстройинвеста” Алексей Назаренко и руководитель “Инженера”. Первый вдобавок является еще и депутатом Думы Ставропольского края.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые вступили в сговор, чтобы разделить между собой доходы от государственных заказов. Среди них строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов: в том числе - легкоатлетического манежа в Ставрополе и спортивного комплекса в городе Новоалександровске.

- Для реализации задуманного они до начала торгов совершили действия по сознательному согласованному объединению двух хозяйствующих субъектов – конкурентов ООО «Инженер» и ООО «Кавказстройинвест», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Компания «Инженер» первой подавала заявку на строительство, а прочие участники присылали предложения без указанных цен. Таким образом аукционы объявлялись несостоявшимися, и контракт доставался первой организации - то есть «Инженеру». В общей сложности участники сговора заработали более 399 миллионов рублей.

- Основаниям для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные антимонопольной службой, - сообщает следственное управления СК России.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку, собирает доказательства и ищет свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

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