На Ставрополье возбудили уголовное дело против депутата краевой думы
14 января руководитель краевого управления Следственного комитета РФ открыл уголовное дело по 178 статье УК ("ограничение конкуренции"). Фигурантами стали генеральный директор “Кавказстройинвеста” Алексей Назаренко и руководитель “Инженера”. Первый вдобавок является еще и депутатом Думы Ставропольского края.
По версии следствия, в 2017 году подозреваемые вступили в сговор, чтобы разделить между собой доходы от государственных заказов. Среди них строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов: в том числе - легкоатлетического манежа в Ставрополе и спортивного комплекса в городе Новоалександровске.
- Для реализации задуманного они до начала торгов совершили действия по сознательному согласованному объединению двух хозяйствующих субъектов – конкурентов ООО «Инженер» и ООО «Кавказстройинвест», - говорится в пресс-релизе ведомства.
Компания «Инженер» первой подавала заявку на строительство, а прочие участники присылали предложения без указанных цен. Таким образом аукционы объявлялись несостоявшимися, и контракт доставался первой организации - то есть «Инженеру». В общей сложности участники сговора заработали более 399 миллионов рублей.
- Основаниям для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные антимонопольной службой, - сообщает следственное управления СК России.
Сейчас Следственный комитет проводит проверку, собирает доказательства и ищет свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.
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