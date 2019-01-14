2019-01-14T16:45:38+03:00
Спорт

Дана Уайт: «Диас дал Хабибу леща, но драться по-настоящему испугался»

Президент UFC прокомментировал резонансный конфликт между бойцами
Андрей ЗОБОВ
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Диас и Нурмагомедов сцепились после провокации Конора МакгрегораДиас и Нурмагомедов сцепились после провокации Конора МакгрегораФото: Андрей ЗОБОВ
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Макгрегор не у дел, но мастерство провокации потерять сложнее, чем звание самого грозного бойца в полусредней категории. Ирландец умудрился стравить Хабиба Нурмагомедова и одного из лучших легковесов Нейта Диаса. Однако конфликт не вышел из твиттера: президент UFC Дана Уайт расставил все точки i. Да, Диас дал дагестанцу пощёчину, но вот драки с таким грозным соперником испугался.

Словесная перепалка началась на выходных. Макгрегор попытался восстановить заметно пошатнувшийся статус мастера треш-тока и главного ньюсмейкера UFC. Правда получается туговато. Ирландец назвал Нурмагомедова «плаксой» и обвинил в том, что тот часто жаловался рефери, даже находясь в выгодной ситуации. Нурмагомедов ответил с нескрываемой ненавистью. Он опубликовал фото победного приёма с подписью: «Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь, с...».

И тут в перепалку решил вступить Нейт Диас. Чтобы набрать вистов перед публикой он наехал на Хабиба, вспомнив потасовку между их командами в 2015 году.

— Я тебе дал леща, а твоя команда ничего не смогла сделать в ответ. Живи с этим, — написал американец в комментариях.

Хабиб за словом в карман не лез, ответив со свойственной жёсткостью.

— Тогда ты прятался за секьюрити и сбежал, как последний трус. Моя команда разбила твою в ту ночь, — написал дагестанец и прикрепил видео потасовки.

Диас залепил пощёчину Хабибу.Драку предотвратила подоспевшая охрана

Несмотря на это, Диас не согласился с Хабибом.

— Будь реалистом. Ты помнишь, что произошло. Живи с этим, — повторил американец.

Последнее слово осталось за президентом UFC Даной Уайтом. Глава промоушена неожиданно встал на сторону дагестанца.

— Мы уже пытались его организовать. Но Нейт отказался, — ответил Уайт на призывы подписчиков организовать бой между языкастыми спортсменами, сняв все вопросы о победителе словесной перепалки.

Напомним, потасовка между командами произошла 1 августа 2015 года. Оба бойца были зрителями на турнире американского промоушена WSOF. Встретившись, они обменялись любезностями, но секьюрити успели вмешаться в назревающий конфликт и разняли драку. При этом в Хабиба успел прилететь стакан с напитком.

В своей автобиографии Нурмагомедов признался, что оставить это так не мог. Стычка всё же произошла в фойе казино, где проходила вечеринка в честь окончания соревнований. Дагестанец признался, что в массовой драке получил несколько увесистых оплеух, но ему с друзьями удалось обратить соперников в бегство.

Команды Нурмагомедова и Диаса бросились друг на друга.Это случилось на афтерпати в казино

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