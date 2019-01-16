На Ставрополье завели дело против замминистра ЖКХ

На Ставрополье завели дело на бывшего главу Благодарного Благодарненского городского округа и нынешнего заместителя министра ЖКХ СК Сергея Бычкова. В 2017 году в должности главы муниципалитета он за счет бизнесмена озеленил площадку у Центральной районной больницы. По программе благоустройства сквер возле одного из отделений надо было освежить. Чиновник обещал заплатить за красоту бюджетными деньгами, но после всех работ деньги не вернул.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Следственного комитета СК, предприниматель потерял 120 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю, по статье "превышение должностных полномочий", - сказали в ведомстве. - Сейчас изучаются документыасследование уголовного дела продолжается.

СПРАВКА "КП"

Сергей Бычков родился в Пятигорске 59 лет назад. Получил дипломы об окончании Славянского авиационного училища, Кабардино-Балкарского госуниверситета, Российского государственного гуманитарного университета и Белгородского госуниверситета. Сергей Бычков - "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" и "Почетный строитель России", носит нагрудные знаки "За доблестный труд", "За службу на Северном Кавказе" и "За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России".

В отставку его отправил губернатор Ставрополья в начале прошлого года. Вместе с Бычковым должностей лишились глава Арзгирского района Алексей Палагута, глава Курского района Сергей Калашников и глава Апанасенковского района Владимир Ткаченко.

В августе 2018 Бычкова назначили первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Он отвечает за развитие коммунальной инфраструктуры.

Жителям Благодарного Сергей Тимофеевич запомнился табло в центре города, на котором транслировали его высказывания.