«Наших женщин закидывают в машины как овец»: В Северной Осетии похитителей невест требуют сажать в тюрьму

В социальных сетях Северной Осетии распространяется петиция, адресованное правительству и главе региона с требованием внести правки в статью уголовного кодекса «похищение человека». Главная цель — защитить молодых красавиц от насильственных похищений, ведь традиция, овеянная на Кавказе романтическим ореолом, часто оборачивается насилием.

Социальные сети в Северной Осетии пестрят видеозаписями похищений — парни, решившиеся на смелый шаг, всегда хвастаются «подвигом». Но, часто, в сеть попадают ролики, где девушки категорически против похищения. Истошные крики, сопротивление, помощь подруг и знакомых, случайно оказавшихся рядом, оборачиваются неудачей. И красавиц насильно увозят в посёлки и аулы. Выпускают гордых горянок только после получения согласия. И прекратить насилие могут только подоспевшие на помощь родственники. Если девушку получится найти.

При этом, чаще всего, горячим парням удаётся уйти от ответственности за похищение человека. Ведь если жертву добровольно отпустили, то уголовное преследование прекращается. Местные правоохранители нередко трактуют ситуации с кражей невесты в пользу влюблённых ребят.

Жестокое похищение невесты во Владикавказе.

Среди местных жителей мнения по резонансной теме разделяются: одни традицию называют романтичной и красивой, другие — устаревшей и унизительной. Но, с каждым годом, количество противников похищений растёт. И, наконец, активисты решили потребовать от правительства и главы Северной Осетии — Алании внести в Госдуму предложение ужесточить уголовное наказание за насильственное похищение с учётом случаев похищения невест. Для этого на сайте Change.org создана открытая петиция.

— Мы против унизительного для осетинских девушек обычая кражи невесты и публикаций этого в сети Интернет, — гласит текст документа. — Мы, осетинский народ, считаем это дикостью и неуважением. Наших женщин хватают посреди улицы и закидывают в машины, как овец. Все это выкладывается в сеть, и это видят их матери, сестры, друзья! Мы хотим, чтобы к нашим девушкам ходили свататься по старым и добрым традициям — с почтением приходили в дом родителей, а не относились к женщине, как к вещи!

Последней каплей для авторов петиции стало опубликованное недавно видео насильственного похищения осетинской красавицы. Истошные крики жертвы, настойчивые, но тщетные попытки подруг вразумить мужчин или отбить девушку, — всё свидетельствует о нарушении закона.

В Чечне и Ингушетии проблему удалось частично решить. Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров запретили похищать невест и внесли правки в региональное законодательство. После этого число рьяных женихов резко уменьшилось. А нарушители платят административный штраф в 200-300 тысяч рублей.