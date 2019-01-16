2019-01-16T17:40:56+03:00
Происшествия

Кровную месть остановили после убийства осетинской таксистки в Чечне

Семьи помирились, но убийца может понести не только уголовное наказание
Андрей ЗОБОВ
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Семьи Стеллы Уртаевой и её убийцы примирились, а 25-летнему преступнику грозит пожизненный срок и наказание родственников. Фото: кадр видеоСемьи Стеллы Уртаевой и её убийцы примирились, а 25-летнему преступнику грозит пожизненный срок и наказание родственников. Фото: кадр видео
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В Чечне будут судить жителя Грозного, расправившегося с таксисткой из Северной Осетии. При этом семьи убийцы и убитой женщины помирились и отказались от кровной мести, договорившись, что после освобождения из тюрьмы, преступника ждёт иное наказание по выбору родственников.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в прокуратуре Чеченской Республики, убийца осетинской таксистки вскоре сядет на скамью подсудимых. Дело с обвинительным приговором передали в Заводской райсуд Грозного 14 января. Жителю Чеченской Республики вменяют убийство из корыстных побуждений и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит срок, вплоть до пожизненного.

Его семье удалось добиться прощения за одно из самых страшных преступлений — убийство женщины и избежать кровной мести. С помощью Духовного управления мусульман и самого муфтия Северной Осетии, между семьями был проведён специальный обряд примирения. Одним из его условий было то, что участь виновника, когда и если он освободиться из тюрьмы, будут решать родственники погибшей.

— Нам действительно удалось примирить семьи, — рассказал «КП - Северный Кавказ» муфтий Северной Осетии Хаджи-Мурат Тавказахов. — Были принесены богатые дары, а семья убийцы выплатила серьёзную компенсацию в сотни тысяч рублей.

Ситуация после громкого убийства 21 апреля прошлого года была накалена до предела. И в Чечне, и в Осетии требовали призвать к ответу парня, который совершил непозволительную низость — поднял руку на женщину. Была объявлена кровная месть.

— Могу с уверенностью сказать, что если бы мы не успели примерить семьи, были бы ещё убийства. Об этом очень много говорили. Нам удалось поговорить с представителями фамилий и внести ясность, что никакого конфликта между чеченцами и осетинами нет. Это преступление — дело рук одного человека. Все согласились с тем, что он должен понести заслуженное наказание. Что с ним будет после освобождения — ведомо только Аллаху, — резюмировал Хаджи-Мурат Тавказахов.

Напомним, что резонансное убийство произошло в Грозном. Мужчина приехал из Осетии на такси. Мать троих детей жила бедно, занималась частным извозом и с радостью согласилась поехать в тяжёлый маршрут, надеясь подзаработать. Но по прибытию она получила не деньги, а более четырех десятков ударов ножом — преступник решил завладеть её машиной. Тело несчастной сорокалетней женщины он сбросил в реку.

Общественность была шокирована преступлением, полицейские сработали оперативно и парня нашли уже через два дня. За преступления он может получить срок, вплоть до пожизненного заключения.

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